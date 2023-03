ABC-Schützen starten auf der DS Santiago

Fotos: Birgit Krumbach

204 aufgeregte Mädchen und Jungen am Sitz Vitacura: Für sie begann am 28. Februar der erste Unterricht an der Deutschen Schule Santiago. Schulleiter Fritz Helms begrüßte die Väter und Mütter und die neuen Schüler der DS Santiago, die in acht Klassen aufgeteilt wurden. Nach den ersten Unterrichtsstunden und dem Kennenlernen ihrer neuen Klassenkameraden und Klassenlehrerinnen und -lehrer wurden sie von den Eltern mit der Schultüte abgeholt.



Pamela Opitz, Emilio Lama und Alberto Lama



Alejandra Castellón und Amaya Wohlt





Rodolfo Calderón, Manuel Calderón und Carolina Berrio-Ochoa



Marcela Fingerhuth, Matías Coghlan und Andrés Coghlan



David Acuña, Laura Acuña und Katherine Droppelmann

Tomás Astudillo, Ignacia Astudillo und Carolina Solis Marcela Merino, María Victoria Delannoy und Pablo Delannoy