Neues auf dem Plattenmarkt

Franz Schubert: Messe Nr. 5 in As-Dur, D 678

Johanna Winkel (Sopran), Elvira Bill (Alt), Florian Sievers (Tenor), Arttu Kataja (Bass), Kammerchor Stuttgart, Hofkapelle Stuttgart/Frieder Bernius

Hänssler, 1 CD

Erscheint am 3. Februar 2023.

An keinem seiner Werke arbeitete Schubert so lange wie an dieser Messe. Er hielt sie für eine seiner wichtigsten Kompositionen und beabsichtigte, sich mit ihr 1826 als Vizehofkapellmeister in Wien zu bewerben. Im Druck erschien das Werk erst 1875.