DCB-Schüleraustausch in Deutschland

Eine Rekordzahl von 254 Schülern nimmt dieses Jahr am DCB-Austausch im Januar und Februar teil. Die in sechs Gruppen aufgeteilten Schüler werden von zwölf Lehrern begleitet. In der ersten Woche wurden Ausflüge, wie nach Rothenburg ob der Tauber, Würzburg oder Köln, unternommen. Anschließend reisten die Schülerinnen und Schüler zu ihren Gastfamilien, die über ganz Deutschland verteilt sind. Am 27. Februar fliegt die letzte Gruppe nach Chile zurück.

Javiera Sánchez, Benjamín Cereceda, José Pablo Villavicencio und Benjamín González Magdalena Wenz, Maria Ignacia Verdugo, Antonia Springmüller und Valentina Koch



Joaquin Scheechler, Sofía Reyes, Katalina Gatica und Yanina Reyes Lucas Yáñez, Carolina Brunner und Vicente Santana



Amparo Duhalde und Ema Fuentes vor der Residenz in Würzburg.

Javier Bluas und Klaus von Edelsberg im Hauptbahnhof Frankfurt Trinidad Pacheco, Isidora Borke, Magdalena Durán, Amparo Duhalde, Amparo Adriazola, Emilia Sabat, Cristóbal Davis und Renate Hagedorn