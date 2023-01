Benefizkonzert des Vereins der Österreicher

(sik) Das Jahresabschlusskonzert des Vereins der Österreicher in Chile fand am Donnerstag, 24. November 2022, statt. Das Benefizkonzert kam der «Bomba Austria», der Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, zugute. In der lutherischen Lota-Kirche der Erlösergemeinde, spielte das junge internationale Streichquartett «Cuarteto Artes» klassische Stücke aus Österreich, bekannte populäre Themen und auch einige Weihnachtslieder. Im Publikum befanden sich der österreichische Botschafter Stephan Vavrik und seine Frau Ursula Va-vrik, die österreichische Konsulin Daniela Boltman und ihre Familie, der Direktor der Bomba Austria Francisco Cionti, eine große Anzahl von Feuerwehrleuten und viele Mitglieder und Freunde des Vereins der Österreicher in Chile. An dem musikalischen Abend kam ein Betrag von 2,5 Millionen Peso zusammen, die der Verein der «Bomba Austria» spendete.

Quelle und Fotos: Verein der Österreicher in Chile

Susana Sakurada, Vorstandsmitglied des Vereins der Österreicher in Chile Das internationale Streichquartett «Cuarteto Artes» spielte bei dem Benefizkonzert in der Erlöserkirche.