Abiturfeier in der Botschafterresidenz

Die deutsche Botschafterin Irmgard Maria Fellner hatte die Abiturienten am 11. November in die Botschafterresidenz eingeladen. Gemeinsam mit ihren Familien, Schulleiter Fritz Helms und den Lehrern der Oberstufe feierten sie dort ihren deutschen Schulabschluss. Die Abschlussfeiern für den Jahrgang 2022 an der Deutschen Schule Santiago fanden am 10. und 11. November statt.

Fotos: privat

Martin Studer, Rhoda Van Praag, Rebecca Watznauer, Cordula Braun und Thomas Hahn

Familien und Lehrer feiern mit den Abiturienten im Garten der Botschafterresidenz Jorge Ronda, Paulina Domínguez und Cecilia Bettancurt