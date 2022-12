Tag der Offenen Tür am Heidelberg Center

Fotos: Birgit Krumbach

(sik) Das Heidelberg Center lud alle Interessierten am 30. November zum Kennenlernen des Campus in Providencia ein. Außerdem bestand die Möglichkeit, sich über die Postgraduiertenprogramme in den Bereichen Recht, Übersetzung und Geowissenschaften sowie über Diplomstudiengänge, Kurse und Praktika in Chile und Deutschland in den Bereichen Astronomie, Kommunikation, Medizinphysik und medizinische Informatik zu informieren. Der Tag startete mit einem Workshop von Dr. David Jara zum Thema «Writing and optimising research proposals (exposé)» und endete mit einem Umtrunk und der Verlosung eines Deutschkurses im Heidelberg Center.