Kinder in Not – Spenden als Geschenk

Spezialausgabe – Navidad

Kinder des Colegio Belén O´Higgins beim Krippenspiel vor der Pandemie

Foto: Versöhnungsgemeinde

Das Jahresende nähert sich schnellen Schrittes. Doch noch steht Weihnachten bevor – laut der Weihnachtsgeschichte ein Fest der Liebe und der Einkehr. Ist es das heute noch? Für viele bedeutet der Dezember noch mehr Stress bei der Arbeit und der Festtagsvorbereitung. Tatsächlich ist das Schenken in unserer christlichen Tradition ein wichtiger Teil dieser Zeit: In der Heiligen Nacht vor über 2000 Jahren kam Jesus Christus auf die Welt, um den Menschen auf unterschiedlichste Weise Liebe zu schenken.

Vielleicht tun wir uns mit weniger Konsum, aber mit mehr Hilfe für andere selbst etwas Gutes.

Kinder in Not brauchen am meisten Hilfe. Einige von ihnen, die Kinder des Colegio Belén O´Higgins in La Florida und der Albert-Schweitzer-Schule in Bajos de Mena, waren durch die Pandemie besonders betroffen. Eine Spende für sie ist wie ein Geschenk – ein Geschenk, das weit über das nächste Jahr ausstrahlen wird.