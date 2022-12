Hauptversammlung der DS Chile in Villarrica

Obere Reihe von links: Martin Richter, Max Schilling, Kurt Hellemann, Jan-

Thorben Hinrichs, Vivian Klocker, Mauricio García, Monika Riegel,

Eduardo Gantz, Camila Schmidt, Conrado Venthur, Angeles Espoz, Christian

Villarroel und Carlos Kulenkampff; untere Reihe: Carl Fingerhuth, Patricia von

Freeden, Erich Eichhorn, Andrea Díaz, Cristóbal Costa und Ina Weber

Der Verband der Deutschen Schulen Chiles (DS Chile) lud am Samstag, 5.

November 2022, zur Hauptversammlung in die Deutsche Schule Villarrica ein.

Das war nach dreieinhalb Jahren pandemiebedingter Pause das erste

persönliche Treffen der Mitglieder.

Die Versammlung, an der alle Deutsche Schulen aus dem ganzen Land

teilnahmen, wurde von Erich Eichhorn, dem Vorstandsvorsitzenden der DS

Chile, geleitet. Er berichtete über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen

Jahr und die Strategien und Projekte für die kommende Zeit.

Der DS Chile, der kürzlich sein 105-jähriges Bestehen feierte, besteht heute

aus 20 deutschen Schulen von La Serena bis Punta Arenas und hat sich zum

Ziel gesetzt, die Rechte, Ziele und Interessen der chilenisch-deutschen Schulen und ihrer Trägervereine in Chile und international zu fördern und zu vertreten sowie den akademischen und kulturellen Austausch zwischen Deutschland und

Chile zu fördern.

Der wieder gewählte Vorstand der DS Chile: Erich Eichhorn (von links),

Patricia von Freeden, Vivian Klocker, Carlos Kulenkampff und Andrea Díaz

Fotos: DS Villarrica

Der Verband unterstützt die deutschen Schulen mit 17.000

Schülerinnen und Schüler und mehr als 1.800 Lehrerinnen und Lehrer darin,

selbstständige, verantwortungsbewusste und partizipative Schüler zu erziehen

und die deutsche Sprache, Kultur und Traditionen zu bewahren.

Bei dieser Gelegenheit begrüßte Erich Eichhorn die neuen Vertreter, die

kürzlich dem Verband beigetreten sind: Angeles Espoz, Deutsche

Ursulinenschule Maipú, und Ina Weber, Deutsche Schule Villarrica. Er ehrte

Max Schilling, Past President und ehemaliger Schatzmeister des DS Chile, «für sein Engagement und seine wertvolle Mitarbeit für den Verband».

Die Mitgliederversammlung der DS Chile hat den bisherigen Vorstand

einstimmig für eine neue Amtszeit wiedergewählt, die er ad honorem ausübt.

Der Vorstand setzt sich wiederum wie folgt zusammen aus:

Erich Eichhorn, Vorstandsvorsitzender, Patricia von Freeden, Schatzmeisterin,

Vivian Klocker, Schriftführerin, und den Vorstandsmitgliedern Andrea Díaz und

Carlos Kulenkampff.

Nach der Arbeitssitzung lud Ina Weber, Vorstandsvorsitzende der Deutschen

Schule Villarrica, die Teilnehmer zu einem Rundgang durch die Einrichtungen

der Schule ein, die kürzlich ihr 106-jähriges Bestehen feierte.

Als besondere Gäste hielten Ralph Delaval, Geschäftsführer des Cóndor, und

Hartmut Claussen, Geschäftsführer des DCB, Vorträge über ihre jeweiligen

Institutionen.

Quelle: DS Chile