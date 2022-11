50 Jahre Schulabschluss an der DS Santiago

Der Jahrgang der Deutschen Schule Santiago 1972 traf sich am 5. November im Club Las Brisas de Chicureo in Colina, um ihr 50-jähriges Schulabschluss-Jubiläum zu begehen. In seiner Ansprache fragte sich Sergio Stange, was die Klassenkameraden nach so vielen Jahren verbinde. Es sei die Kombination zweier Faktoren: «Erstens die Tatsache, dass wir über viele Jahre hinweg einen Teil unseres Lebens miteinander verbracht haben. Zweitens, dass dieses in einer sehr entscheidenden Etappe unseres Lebens geschehen ist. Und damit meine ich unsere Jugend. Die Zeitspanne zwischen 13 und 18 Jahren. Ab dem 7. Schuljahr beginnt für viele von uns eine gemeinsame Geschichte. Seitdem verbinden uns Erinnerungen, Anekdoten, Auseinandersetzungen, Lachen und Tränen.»

Jubiläumsfeier des Jahrgangs 1972 der

DS Santiago: Die Klasse A (Ursula Tilly und Terry Orrego organisierten das Treffen),…

…die Klasse B (von Marcela Schmauck und Karin Ebensperger organisiert) und…

…die Klasse C, für deren Zusammenkunft Klaus Schmidt-Hebbel und Gerd Köster gesorgt hatten

Fotos: privat