Rockfestival «Deutsch rockt»

SopaipenMajen, die Schulband von Punta Arenas

«Zwischen Anden und Alpen»

70 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Chile und Deutschland: Anlässlich dieses Jubiläums stand das Rockfestival der Deutschen Schulen am 13. und 14. Oktober unter dem Motto «Zwischen Anden und Alpen».

(sik) An dem Festival der Schulbands nahmen dieses Jahr 105 Schülerinnen und Schüler von 17 Deutschen Schulen teil: von elf DSD-Schulen, vier Deutschen Auslandschulen (DAS-Schulen) und zwei FIT-Schulen. In Chile bieten insgesamt 15 DSD-Schulen das Deutsche Sprachdiplom an, an den fünf DAS-Schulen kann das Abitur oder ein internationaler Abschluss erworben werden und in den fünf Fit-Schulen wird der Deutschunterricht auf- oder ausgebaut.

Die Deutsche Schule Osorno, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und das Goethe Institut hatten alle Pasch-Schulen in Chile zur Teilnahme nach Osorno eingeladen. Mitmachen ist alles – dies war dieses Jahr die Devise: Es gab bei «Deutsch rockt» 2022 keinen Wettbewerb und keine Platzierung der Bands. Die Schülerinnen und Schüler haben sich dennoch, intensiv auf das Festival vorbereitet.

Verschiedene Altersgruppen und Fächer waren am Projekt beteiligt: Es machten Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen mit, die im Deutschunterricht die Liedtexte verfassten und im Musikunterricht die da dazu passende Melodie komponierten. An jeder Schule wurde dann die Schulband ausgewählt, die in Temuco teilnahm. Endlich wieder «Deutsch rockt» als Live-Konzert – und eine begeisterte Stimmung zeigte: Musik und Texte überzeugten und der Applaus für alle Bands war groß!