Nachruf auf Frank Wenderoth

Die 15. Freiwillige Feuerwehrkompanie in Santiago trauert um ihren

langjährigen Kameraden Frank Wenderoth Dagnino, der nach schwerer, mit viel Geduld ertragener Krankheit am 10. August im Alter von 87 Jahren verstorben

ist. Wenige Wochen zuvor hatte er zudem seine liebe Frau Sylvia verloren, was

ihn besonders schwer getroffen hatte.



Frank Wenderoth, Sohn des Gründers der 15. Kompanie Jorge Wenderoth,

gehörte dieser und somit der Feuerwehr Santiago seit 1962 an. Zuvor hatte er

bereits sechs Jahre im Dienst der Feuerwehr La Unión gestanden, konnte also

voller Stolz auf 66 Jahre Dienst zur Sicherheit der Allgemeinheit blicken.

Als Mitglied der Feuerwehr Santiago war er stets einer der ersten Männer, die

bei einem Einsatz dabei waren – es gab kaum einen, der ohne seine

Unterstützung stattfand. Sowohl die 15. Kompanie als auch die Leitung der

Gesamtfeuerwehr des Großraumes Santiago griffen häufig auf sein Wissen und

seine Erfahrung zurück, wenn es darum ging, Offiziersposten oder eine der

vielen Kommissionen zu besetzen, die nun einmal für die Führung und

Verwaltung einer Einrichtung von mehr als dreitausend freiwilligen Mitgliedern

notwendig sind.



Ganz besonders widmete sich Frank der Ausbildung des Nachwuchses und der

Anleitung der jungen Feuerwehrleute, die sich, so wie die ganze Kompanie, an

ihn immer als an einen umsichtigen und führungsstarken Mann erinnern

werden.

Die 15. Kompanie gab ihm am 12. August das Ehrengeleit zum Friedhof. Sie wird

Kamerad Frank Wenderoth nicht vergessen.