Buchrezension – «Invierno, Última Estación» – Fluchtdrama einer siebenköpfigen Familie

Das Buch «Invierno, Última Estación» beschreibt das Schicksal der Familie

Schwarz und ihren langen Fluchtweg über mehrere Jahre von Ostpreußen bis

nach Llanquihue im Süden Chiles. Die chilenische Journalistin Elke Schwarz

hat darin auf Spanisch die fesselnde Geschichte ihrer eigenen Familie

festgehalten.

Die Einwanderung von Deutschen in den Süden Chiles fand ihren Höhepunkt

hauptsächlich zwischen den Jahren 1850 und 1900, noch vor den beiden

Weltkriegen: Menschen auf der Suche nach einer besseren Zukunft, die nicht

auf der Flucht waren – wie die Familie Schwarz.

Familiengründung in Ostpreußen

Diese Familiensaga beginnt mit Großvater Hermann Schwarz in Friedental,

einer alten deutschen Siedlung auf der Halbinsel Krim. Von hier wird er wegen

Kriegsdienstverweigerung nach Sibirien verbannt. Nach drei harten Jahren

kommt er nach Masuren in Preußen, in der Zeit ein wirtschaftlich stabiles Land

und eine militärische Macht. Doch dieses deutsche Gebiet wurde mit dem

Vertrag von Versailles 1919 zerteilt und umbenannt. Deutschland musste Polen

einen Korridor bis zum Baltikum abgegeben. So entstand Ostpreußen, ein

getrenntes Territorium.

Die Hauptstadt Ostpreußens, Königsberg, ist heute das russische Kaliningrad.

Hier lernte Hermann Schwarz Ilse Albrecht kennen. Sie heirateten 1928 und

ließen sich in Ostpreußen nieder. Er war beim Militär und genoss daher einen

guten Ruf. Hermann sprach gut Russisch und war als Übersetzter im Einsatz.

Das Ehepaar gründete eine Großfamilie mit sechs Kindern: Georg war der

Älteste (1930) und Hans der Jüngste (1938). Heinz, der Vater der Autorin Elke

Schwarz, kam 1932 als Dritter auf die Welt. Familie Schwarz lebte im ruhigen

ostpreußischen Sulimen, ohne größere Sorgen abseits des Machtgeschehens.

Russischer Vormarsch

Im September 1939 begann der Zweite Weltkrieg, der auf die Familie anfangs

keine Auswirkungen hatte. 1941 wurde Hermann Schwarz versetzt und diente

als deutscher Offizier und Übersetzer an der Front. Der Krieg spielt sich vor

ihrer Haustür ab, und Deutschland griff Polen an. Das Leben geriet langsam

aus den Fugen. 1944 entschied Ilse schließlich, mit ihren Kindern zu ihren

Eltern nach Trankwitz bei Königsberg zu ziehen.

Vater Hermann sahen die Kinder nur gelegentlich, und die Nachrichten wurden

auch immer seltener. Im Januar 1945 erhielt Ilse zum letzten Mal ein

Lebenszeichen von ihrem Mann, der möglicherweise kurz darauf in Russland

gefallen war. Genaueres hat man nie herausfinden können.

Im Januar 1943 kommt die Kriegswende mit der Niederlage von Deutschland in

Stalingrad. Deutschland war besiegt, hatte aber noch nicht kapituliert. Hitler

hielt noch immer an dem Glauben fest, dass sich alles noch ändern könnte. Die

Lage wurde immer ungewisser, denn die Russen begannen ihren Rachefeldzug

in Richtung Deutschland durch Polen und Preußen. Sie raubten alles, was sie

fanden, und die Angriffe auf die Bevölkerung waren brutal.

Flucht zu Fuß und auf der «Andros»

Im Januar 1945 entschloss Ilse endgültig, mit ihren Kindern zu Fuß durch die

eingefrorene Winterlandschaft zu fliehen. Eva war 14 Jahre und der Jüngste

Hans gerade mal sieben Jahre alt. Der Älteste Georg besuchte zu dieser Zeit

eine Militärschule. Ein großes Wagnis – doch es war der einzige mögliche

Ausweg.

Sie mussten dringend weg, denn die Russen waren ihnen bereits auf den

Fersen. Von Königsberg ging es nach Pillau im Baltikum, um per Schiff

weiterzukommen. Doch es waren Tausende mit ihnen unterwegs auf der Flucht.

Die Menschen waren verzweifelt. Ilses Durchhaltevermögen war unglaublich.

Hunger, Kälte und Erschöpfung waren kaum zu ertragen. Dennoch schaffte sie

es, mit ihren Kindern an Bord des Frachtdampfers «Andros» zu gehen. Die

Angst vor Bombenangriffen, Überfällen oder Seeminen war immer präsent. Bei

der Ankunft des Frachters am 12. März in Swinemünde wurden der Hafen und

die Schiffe bombardiert. Viele Menschen starben auf der «Andros» – doch Ilse

Schwarz hatte mit ihren Kindern das Schiff vorher noch verlassen können.

Von Deutschland nach Chile

Sie konnten aufatmen, auch wenn das Ziel, Kronach in Bayern, noch weit weg

war. Dort hatten sie Bekannte, wo sie Unterschlupf suchen wollten. Jetzt

mussten Sie per Zug weiterkommen.

Die Kinder waren wohlauf und zogen entschlossen mit. Der Krieg war noch

nicht beendet, somit waren sie immer Angriffen ausgesetzt. Sie erreichten

Kronach, aber sie hatten vergeblich auf Hilfe gehofft. Sie waren als Ostpreußen

nicht gerne gesehen, waren Deutsche zweiter Klasse, und die Menschen dort

hatten selbst nicht viel. Im Mai 1945 ist der Krieg vorüber. Georg stieß zur

Familie dazu, und alle versuchten, mit mühseliger Arbeit das Leben der

siebenköpfigen Familie aufrechtzuerhalten.

Durch die katholische Hilfsorganisation Caritas erfuhr Ilse von der Möglichkeit

auszuwandern. Sie nutzte die Gelegenheit und im Mai 1950 überquerten alle

den Atlantik in Richtung Chile. Über Bariloche erreichten sie im Juni 1950 ihr

Ziel Llanquihue. Hier versuchten sie Fuß zu fassen und an eine bessere

Zukunft zu denken. Es war ein langer Weg, mit unvorstellbaren Hindernissen.

Hier wurde ihnen auch nichts geschenkt, aber sie haben ihre Chance

entschieden ergriffen und sind gute Bürger Chiles geworden.

Fazit: Beeindruckende und sehr gut geschriebene Lektüre über die

Widerstandsfähigkeit der Menschen. Es sollte in keinem Bücherregal fehlen!