Silvia SandovalLeiterin des Chors der Erlöserkirche

Am vergangenen Ostersonntag und zu Pfingsten nahm der Chor der Erlöserkirche erstmalig unter der Leitung von Silvia Sandoval am Gottesdienst teil. Die Gemeinde horchte erstaunt auf, denn diese Qualität war sie nicht gewohnt. Der Unterschied zu dem bis dato Gehörten glich einem Quantensprung, hieß es.

Wie kam es trotz der kurzen Probezeit zu diesem Niveau? Silvia Sandoval hat

seit über 40 Jahren als herausragende Künstlerin und Universitätsdozentin

Erfahrung gesammelt. An der Facultad de Artes der Universidad de Chile lehrt

sie seit 1971 verschiedene Fächer, von Klavier über Kammermusik bis zu

Chorpraxis, wobei sie zum Beispiel die Lehre des Gregorianischen Gesangs

einführte.

Als Chorleiterin beziehungsweise Pianistin hat sie während ihrer langen

Laufbahn an unzähligen Konzerten teilgenommen, darunter an über 70

Uraufführungen von Werken chilenischer Komponisten. Unter ihrer Leitung

wurden zum ersten Mal in Chile vier Bach-Kantaten aufgeführt, darunter die

Kantate BWV 12 «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen», die sie damals in der

Erlöserkirche mit Solisten, der Coro-Escuela Arsis XXI und dem Orquesta

Sinfónica Nacional de Chile darbot. Silvia Sandoval rief an der Universidad de

Santiago den Fachbereich Musik ins Leben, was die Gründung von Chören und

des sinfonischen Orchesters dieser Hochschule zur Folge hatte.

Im Jahr 2005 erhielt sie von der Academia de Bellas Artes des Instituto de Chile

aufgrund ihrer herausragenden Leistungen den Preis Domingo Santa Cruz. Sie

hat bisher über ein Dutzend

Tonträger eingespielt, darunter die Weihnachtskantate «Navidad en Chile» von

Pablo Délano, die ihr eine Nominierung zum Premio Altazor zuteil kommen ließ.



Im Gespräch mit dem Cóndor erzählt Silvia Sandoval von ihren Plänen mit dem

Kirchenchor.

Welche kurzfristigen Ziele haben Sie sich mit dem Chor der Erlöserkirche

gesetzt?

Es muss, was verschiedene Aspekte von Gesangstechnik und Einstimmung

betrifft, gründlich und genau gearbeitet werden, um einen schönen Klang zu

erlangen, der den Werken dienlich ist.

Welche Wichtigkeit messen Sie dem Mitwirken an den Gottesdiensten bei?

Das ist für mich sehr wichtig, da eines der Hauptziele des Chors die

Evangelisierung mittels der geistlichen Musik ist, was eine der Hauptaufgaben

der evangelischen Kirchen weltweit ist. Luther beharrte darauf, dass «das

gesamte Volk Gottes» sänge.

Wo setzen Sie bei ihrem Repertoire den Akzent?

Erstens im a-cappella-Chorrepertoire, in verschiedenen Sprachen, was meiner

Meinung nach den natürlichen Ursprung des Chorgesangs darstellt. Historisch

gesehen, ermöglicht uns der a-cappella-Gesang, die Entwicklung der Musik im

Abendland zu schätzen. Im a-cappella-Repertoire stützen sich die Stimmen

gegenseitig. Es ist die reinste Art, Stimmen in einem Chor zu bilden, da so die

verschiedenen Register und Klangfarben der menschlichen Stimme sowie die

unterschiedlichen Stimmenkombinationen in einem Werk bewertet werden

können.

Ich finde es für die Entwicklung eines Chors wesentlich, dass die Mitglieder die

fundamentale Lehre des a-cappella-Repertoires der Monodie, der Polyphonie

und der Harmonielehre kennenlernen. Denn diese verlangt von jedem Register

die höchste Sorgsamkeit, was Stimmung und Homogenität anbelangt, aber

genauso auch bei der Artikulation und dem stimmlichen Gleichgewicht der

verschiedenen Gruppen.

Für grundlegend halte ich es auch, stets Werke von Johann Sebastian Bach im

Repertoire zu führen. Er ist der größte deutsche Barockmeister, der zudem mit

der evangelischen Kirche eng verbunden ist. Es wäre für mich äußerst

erfreulich, wenn wir eine Bachkantate mitsamt ihren instrumentalen Teilen im

Programm haben könnten.

Zweitens finde ich die Lehre des Gregorianischen Gesangs unverzichtbar. Er

stellt das Fundament der geistlichen Musik und der gesamten abendländischen

Musik dar. Oft geht man an die Gregorianik irrtümlicherweise oberflächlich

heran, als etwas Historisches, ohne sich seiner hohen geistigen und

künstlerischen Aspekte bewusst zu sein.

Und schließlich denke ich, dass es für die Chormitglieder wichtig ist, dass sie

die Gelegenheit haben, an Uraufführungen von Werken, besonders von

chilenischen Komponisten, teilzunehmen.

Seit ich im März den Chor übernommen habe, habe ich diese Repertoires

aufgebaut. In der Osterwoche wurden Bach-Choräle auf Deutsch und auf

Spanisch, Gregorianik auf Latein und evangelische Kirchenlieder gesungen.

Werden Sie auch weltliche Werke berücksichtigen?

Selbstverständlich! Es gibt eine große Anzahl von Chorwerken aus

verschiedenen Epochen und Ländern, die nicht zum religiösen Genre gehören,

die aber von großer Schönheit sind. Es ist wichtig, dass der Chor sie

kennenlernt, singt und dann auch vorträgt: Werke von Komponisten wie Mozart,

Schubert, Mendelssohn, Brahms und Schumann sowie Werke aus der

Renaissance und aus späteren Epochen in verschiedenen Sprachen.

Werden Sie als exzellente Kennerin der Chormusik der chilenischen

Komponisten auch dieses Repertoire pflegen?

Allerdings! Es geht dabei ja darum, unsere Kultur bekanntzumachen.

In den nächsten drei Jahren möchte ich, dass einige Uraufführungen und

Wiederaufführungen von bestimmten Werken stattfinden sowie bestimmte

religiöse Werke auf Tonträger festgehalten werden. Außerdem sehe ich

verschiedene a-cappella-Stücke vor wie die der Komponisten Alfonso Letelier,

Darwin Vargas, Pedro Humberto Allende, Juan Amenábar, Pedro Núñez

Navarrete, Federico Heinlein, Pablo Délano und Jorge Rojas Zegers. Dabei möchte ich auch moderne Komponisten und junge Absolventen einer

Komponistenlaufbahn berücksichtigen.



Wer Freude am Singen hat, ist im Chor der Erlöserkirche willkommen. Noch

sind einige Plätze frei.

Interessenten können sich bei Silvia Sandoval melden:

Telefon 56 995458984 oder

arsisxxi@gmail.com