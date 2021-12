Estrellitas Navidad – feiner Weihnachtsschmuck aus Naturmaterialien

Marion von Borries ist Architektin und Lehrerin für Technologie an der

Deutschen Schule Santiago. Sie ist zudem eine leidenschaftliche Designerin von Holzweihnachtsschmuck. Im Gespräch erzählt uns die 35-Jährige mehr über ihre kreative Arbeit.

Marion von Borries vor einem ihrer Holzweihnachtsbäume, die bis zu

eineinhalb Meter hoch sein können

Stern mit neuem weihnachtlichen Motiv für das Jahr 2021

Woher kam der Impuls Weihnachtsschmuck zu designen?

Alles begann vor rund vier Jahren auf einer Reise durch Deutschland. Es war Winter–Vorweihnachtszeit. Ich besuchte Familie und Freunde in Berlin, Aachen und Rothenburg ob der Tauber. Auf den Weihnachtsmärkten konnte mich an der Weihnachtsdekoration nicht sattsehen und wollte am liebsten alles mitnehmen. Doch das war unmöglich. Zurück in Chile entschied ich kurzerhand, den Weihnachtsschmuck einfach selbst herzustellen.

Wie sieht Ihre Arbeit im Detail aus?

Während meines Architekturstudiums habe ich gelernt, mit digitalen Programmen Gebäude und Objekte zu designen. Diese Kenntnisse habe ich für die Entwicklung meiner Modelle genutzt. Ich entwerfe die Schnittmodelle am Computer, dann werden sie von einem Laserschneider millimetergenau ausgeschnitten.

Welche Modelle vermarkten Sie zurzeit?

Zu meinen thematischen Grundmodellen gehören einmal die klassische Sternform mit variierendem Design, eine Variation von Vogelarten aus Chile, fünf unterschiedliche Kirchen aus Chiloé und zu guter Letzt meine Holzweihnachtsbäume in verschiedenen Modellen und Größen bis maximal eineinhalb Meter. Jedes Jahr entwickele ich neue Motive, die meine Stammkunden dann ihrer Kollektion hinzufügen.

Welche Materialien verwenden Sie?

Ich verarbeite überwiegend Holz. Für die Herstellung der Chiloé-Kirchenmodelle benutze ich alte Dachholzschindeln aus Alerce. Die anderen Modelle stelle ich aus Holzfaserplatten her. Aus dem Süden erhalte ich auch Rothirschgeweihe. Da die Tiere jährlich ihr Geweih abwerfen, fällt immer wieder Material an, das ich in meine Werke einarbeiten kann.

Wie vertreiben Sie Ihre Produkte?

Unter der Marke «estrellitas.navidad» verkaufe ich meine Produkte hauptsächlich über Instagram – ganzjährig. Soweit es in Zeiten der Pandemie möglich ist, biete ich meine Produkte vor Weihnachten auch direkt auf kleinen Weihnachtsmärkten an.

Was bedeutet die Weihnachtszeit für Sie?

Für mich ist die Weihnachtszeit gleich Familienzeit. Auch wenn das weihnachtliche Ambiente in Chile nicht so besinnlich ist wie im winterlichen Deutschland, mit seinen zahlreichen Lichtern in Häusern und Straßen, versuchen wir eine feierliche Stimmung zu kreieren und die gemeinsame Zeit zu genießen.