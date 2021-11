Von Kurt Claussen

Rund 60 Vereinsmitglieder waren zum Grillfest des Deutschen Ausflugsvereins am 24. Oktober gekommen.

Am Sonntag, 24.Oktober, fand das traditionelle Grillfest des Deutschen Ausflugsvereins Valparaíso auf dem Vereinsgelände des Deutschen Andenvereins (DAV) in Granizo, Olmué, statt. Rund 60 Mitglieder und Freunde trafen sich nach so langer Pandemiezeit bei herrlichem Frühlingswetter und in freier Natur unter den schattengebenden Bäumen in Granizo.

Unter den Gästen waren auch der Stellvertretende Vorsitzende des DAV-Santiago, Andrés Vicent, und der DAV-Schatzmeister Alvaro Vivanco. Nach einer kurzen Begrüßung durch den DAV-Vorsitzenden Franz Stark spielte die Akkordeongruppe Copihue viele deutsche und chilenische Volkslieder, die von Gitarre und Gesang begleitet wurde.

In der Zwischenzeit öffnete Robert Tauss das Bierfass und auf dem Rost grillten die Bratwürste von Cecina Kämpf. Der Tag verging zu schnell, aber es besteht die Möglichkeit, sich am 12. Dezember zur DAV-Weihnachtsfeier dort zu treffen.