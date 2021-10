Tag der Wiedervereinigung 2021 in der Sankt Thomas Morus Schule

«Bedeutende deutschsprachige Frauen in der Geschichte» – das Thema für den diesjährigen 3. Oktober gingen die Schüler der Sankt Thomas Morus Schule mit viel Kreativität an. Vorgestellt wurden die Werke pandemiebedingt online, doch gemeinsames Feiern war möglich.

Die Schüler hatten 30 Frauen ausgesucht, von denen sechs ausgelost wurden: Sophie Scholl, Anne Frank, Käthe Kollwitz, Steffi Graf, Marlene Dietrich und Angela Merkel. Die Erst- bis Viertklässler und die Fünft- bis Neuntklässler informierten sich und recherchierten zu den Biografien der deutschen prominenten Frauen. Mit Hilfe der Oberstufenschüler erstellten sie Videos, die damit bereits Punkte für die Schulwoche, die Allianzas, sammeln konnten.

Hergestellt wurden zum Beispiel Skulpturen, Rollenspiele, Kahoots, Plakate und Lapbooks. Anlässlich des Tags der Wiedervereinigung wurden die Videos am ersten Oktober der Schulgemeinschaft vorgeführt. Dabei haben die Lehrer mit den Schülern fächerübergreifend in den Fächern DFU, DaF, Geschichte, Sport, Musik und Kunst gearbeitet. Die Schüler konnten eine Woche frei in Gruppen oder alleine arbeiten und sich selbst entscheiden, was sie erarbeiten wollten.

Wenn auch Ausstellungen wegen der Pandemie nicht möglich waren, so konnten sich doch am Freitag, 1. Oktober, Lehrer und Schüler in der Schule wieder zum gemeinsamen Feiern treffen. Dieses Jahr

wurde live gemeinsam musiziert und gesungen.

Im vergangenen Jahr startete die Video-Veranstaltung zum Tag der Deutschen Wiedervereinigung mit der Nationalhymne. Diese trugen die Musiklehrer gemeinsam mit Schulleiter Matthew George vor, der Trompete spielt.