Viva Mexiko – 200 Jahre Unabhängigkeit

Über elf Jahre lang zog sich in Neuspanien der Unabhängigkeitsprozess hin, der 1810 mit den ersten Aufständen begann, sich zu einem blutigen Bürgerkrieg steigerte und dann 1821 vorwiegend auf diplomatischem Weg seinen Abschluss fand.

Der mexikanische Feldherr und Politiker Agustín de Iturbide regierte 1822 und 1823 als Augustin I. Kaiser von Mexiko (1783-1824)

Juan José Ruiz de Apodaca, Vizekönig von Neuspanien (1754-1835)

Antonio de Iturbide, der Mann der Stunde

1820 trat eine bedeutende Wende in der Geschichte Spaniens und Hispanoamerikas ein, als sich in Spanien Truppen gegen die absolutistische Regierungsform Fernando VII. erhoben und unter der Führung von Mayor Rafael del Riego eine Verschwörung anzettelten, die schließlich den König verpflichtete, die liberale Verfassung von 1812 wieder in Kraft zu setzen. Damit wurde nicht nur eine konstitutionelle Monarchie, sondern auch die Selbstverwaltung von Kommunen und Provinzen sowie ein Parlament eingeführt. Zugleich wurden aber auch Rechte und Privilegien des Klerus aufgehoben und Bürgerrechte garantiert.

Die neuen Verordnungen riefen in Neuspanien eine heftige Reaktion hervor. Waren bisher die Aufstände wesentlich von liberalen und progressiven Ideen getragen, so rief nun die liberale Verfassung den Widerstand konservativer Kräfte hervor. Der Klerus fürchtete um seine Vorrechte, die Kolonialverwaltung um ihre Machtkompetenzen und die Militärs um Aufstiegschancen und Adelsprivilegien.

So bildete sich eine Gruppe konservativer Kleriker und hochgestellter Persönlichkeiten, um sich gegen liberale und freimaurerische Einflüsse zu wehren. In der sogenannten Verschwörung von «La Profesa» – so nannte der Volksmund die Kirche «Oratorio de San Felipe Neri» in Mexiko-Stadt – standen sie für ein monarchistisch regiertes Neuspanien ein.

Nach erstem Zögern leistete der Vizekönig Juan Ruiz de Apodaca im Mai 1820 den Eid auf die Verfassung, womit er selbst fortan als «Jefe Político Superior» (Oberster Politiker) der Provinz Neuspanien galt. Am 20. August wurde die Tätigkeit des Jesuitenordens und auch Rechtsbefugnisse der Inquisition eingestellt. Diese Maßnahmen riefen die Gruppe von «La Profesa» auf den Plan, um nun die Unabhängigkeit auszurufen. Sie sahen einen Infanten als Monarchen des unabhängigen Mexiko vor und konnten Apodaca überzeugen, Oberst Agustín de Iturbide, den sie als ihren Vertrauten erachteten, zum Befehlshaber der Truppen im Süden gegen die Aufständischen unter Vicente Guerrero zu ernennen.

Iturbide war konservativ und religiös geprägt, ein Vertreter der kreolischen Oberschicht Mexikos. Seine steile militärische Karriere hatte 1816 einen Rückschlag erlitten, als der Vizekönig ihn vom Kommando enthob, da man ihm übermäßige Grausamkeiten gegen Rebellen und zudem Korruption vorwarf. Nun aber schien für ihn eine neue Chance gekommen. Während er sich offiziell der Niederschlagung der Aufständischen im Süden widmen sollte, nahm er ab 1820 geheime Verhandlungen mit Vicente Guerrero, dem Anführer der Aufständischen, auf.