Jüdisch-Deutsches Museum eingeweiht

Am 18. August wurde das Jüdisch-Deutsche Museum in Santiago eingeweiht. Im Jahr 2018 ergriffen Claudio Engel und Tomás Münzer die Initiative, ein Museum zu gründen. Die Comunidad Nueva Bnei Israel stellte den Saal «Carpa de Abraham» zur Verfügung, die von der Familie Hermann Priesnitz gestiftet wurde. Die Firma Amercanda übernahm die Einrichtung, unterstützt von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die Exponate des Museums orientieren sich an den Berichten der jüdisch-deutschen Einwanderer. Derzeitig läuft die Ausstellung «Die deutschen Juden in Chile im 19. Jahrhundert». Das Museum befindet sich in der Straße Mar Jónico 8880 in Vitacura.

Marina Rosenberg, israelische Botschafterin in Chile, Claudio Engel, Leiter des Jüdisch-Deutschen Museums, Camila Merino, Bürgermeisterin von Vitacura, Alejandro Bloch, Rabbi der Comunidad NBI, Federico Fainberg, Vorsitzender der NBI, Gerardo Gorodischer, Vorsitzender der CJCh, Christian Hellbach, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland und Christophe Vauthey, Missionschef der Schweizer Botschaft in Chile. Fotos: Birgit Krumbach

Rudi Haymann floh 1938 aus Nazi-Deutschland und feierte dieses Jahr seinen 100. Geburtstag.

Henry Gherson und Judith Lozano

Larissa Grütz, Leiterin des Kulturreferats der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, und Marie-Josephine Vecchio



María Paz Alvear, Claudio Engel und Christian Hellbach

Mijal Simon und Yanina Gloger



Nicolás Engel, Francisca Engel und María Luisa Ortúzar



Sharon Kornbluth und Jonathan Kohn

Marcos Vieyra, Cecilia Beroggi und Eduardo Simonsohn



Emilio Rosenfeld und Dalia Haymann