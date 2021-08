Geschichte der Erlöserkirche

Am 15. August 1886, vor 135 Jahren, wurde zum ersten Mal ein Gemeindevorstand der Erlöserkirche gewählt. Vorsitzender war der Naturwissenschaftler Rudolf Amandus Philippi. Zum ersten Gemeindepfarrer wurde Wilhelm Sluyter ernannt, der ab 1891 erster Schulleiter der Deutschen Schule in Santiago war. Weitere Meilensteine waren die Einweihung der Capilla de Cristo am 28. Mai 1899, am 27. August 1933 die der Erlöserkirche in der Straße Lota und am 29. Juli 1934 die der in Ludwigsburg erstellten Walcker-Orgel. Nach dem politischen Umsturz im Jahre 1973 hatte sich die Erlösergemeinde gespalten. Am 1. Juni 1975 wurde die Iglesia Luterana en Chile (ILCH) gegründet. Ihr erster Bischof war Richard Wagner, der Vorstandsvorsitzende Julio Lajtonyi.

Der deutsche Theologe Wilhelm Sluyter (1856 – 1932) kam 1884 nach Chile und setzte sich engagiert für die Gründung der evangelischen Kirche ein. Er wurde 1886 Pfarrer der Erlöserkirche und blieb es bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland 1904.

Einweihung der neuen Kirche in der Straße Lota am 27. August 1933

Das fertig gestellte Kirchengebäude 1934 (Archiv Friedrich Karle, zur Verfügung gestellt von Jürgen Karle)







Erlöserkirche im Bau