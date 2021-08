Die Dampflokomotive und das sechste Gebot

Eine Konfirmandenstunde mit Propst (Bischof) Friedrich Karle

Richard Wagner (Pastor emeritus)

Wir Konfirmanden versammelten uns im Gemeindesaal, und pünktlich trat unser sehr verehrter Propst Karle ein. Wir erhoben uns und er betete mit uns:

«Komm, o komm, du Geist

des Lebens,

wahrer Gott von Ewigkeit,

deine Kraft sei nicht vergebens,

sie erfüll uns jederzeit;

so wird Geist und Licht und Schein

in dem dunklen Herzen sein.

Amen»

Wir setzten uns, und der Propst begann mit seinem stets sehr interessanten Unterricht.

An dieser Stelle möchte ich als ehemaliger Konfirmand über diesen einmaligen Mann eine wahrscheinlich sehr subjektive Meinung äußern, weil sie mir auf der Zunge brennt:

Ich wohnte damals auf einer chacra «Los Sauces» am östlichen Fuße des Cerro Colorado. Wenn ich und meine Schwester Waltraud wochentags zur Schule, sonntags zur Kirche wollten, mussten wir den heutigen «camino turístico» bis zum Río Mapocho laufen, ihn auf einer Holzbrücke überqueren und weiterlaufen bis zur Avenida Las Condes. Dort fing die Straße Camino de Asís an. Nun hieß es hoffen, die einzige «micro» Nummer 67 zu bekommen und dass sie stehen bleibt und man einen Trittbrettplatz, wenn auch nur für einen Fuß, erhält.

Und der Gottesdienstbesuch? Wie oft war er Pflicht? Wie oft habe ich meine Anwesenheit durch Unterschrift nachweisen müssen? Es war überflüssig! Propst Karles Predigten fesselten mich so sehr, dass ich während der Konfirmandenzeit, aber auch danach – von Krankheit abgesehen – nicht eine einzige seiner Predigten verpasst habe. Wäre ich wohlhabend, würde ich einen hohen Preis ausschreiben für die Lösung dieser Aufgabe: Wer kennt einen Pastor, von dem einer seiner Schüler das Gleiche sagen kann? Eigentlich hätte ich ihm das sagen sollen, aber ich war zu schüchtern.

Kehren wir zum Unterricht zurück:

«Du sollst nicht ehebrechen!» Die Atmosphäre ist gespannt und das Kichern fängt hier und dort schon an. Der Propst lächelt leicht. Er ist selbst ein Mensch, ein Mann von hohem Niveau und weitem Horizont, der «dies Rätselwesen, das unser eigenes natürlich-lusthaftes und übernatürlich-elendes Dasein in sich schließt» (Thomas Mann in Joseph und seine Brüder, 1. Band, Seite 1), gut versteht. Leicht kann man eine solche Stunde verfehlen.

1. Wer einmal verheiratet ist und sein Versprechen gegeben hat, müsse es eben halten. Daran sei nicht zu rütteln.

2. Die Zeiten ändern sich. Vieles ist möglich, eigentlich alles, und was Gott gestern verboten hat, dessen Förderer, Sponsor und Fahnenträger ist er heute.

Ich erzähle Ihnen nun, wie Propst Karle uns diese Wirklichkeit beleuchtete. Die Sexualität, so meinte er, dränge und bedränge uns. «Das wisst ihr Jungs doch!» Wir wussten es zu Genüge. Es sei wie mit einer Dampflokomotive, in deren Kessel Wasser erhitzt werde. Natürlich dürfe der Kessel nicht zerspringen und bei Gefahr sei es recht, ein Ventil mal kurz zu öffnen. Aber bedenkt, was passieren würde, wenn die Ventile immer offenblieben, weil ihr keinen Druck aushalten möchtet, weil ihr gerade nicht männlich genug seid? Ich habe sehr selektiv zugehört und weiß nicht, was er den Mädchen gesagt hat.

«Aber», so ungefähr schloss Propst Karle, «wer es fertig bringt, einen gewissen Druck diszipliniert zu meistern, kann es erleben, wie seine Lokomotive sich in Bewegung setzt und durch sehr schöne Täler und Hügel fährt und ihn Wunder erleben lässt, von denen der keine Ahnung hat, der sich gehen lässt.»

Gott habe uns auch mit der Geschlechtlichkeit ein Geschenk gemacht, uns ein Talent gegeben, wie Jesus sagte. Wir könnten damit durch paradiesische Länder reisen oder im Taumel zwischen kochendem Kessel und offenen Ventilen durch die Wüste veröden. Hier hätte er, der an der Lota-Schule deutsche Literatur unterrichtete, ein treffendes Faustwort heranziehen können:

«So tauml´ ich von Begierde zu Genuss. Und im Genuss verschmacht´ ich nach Begierde.»

So hat uns Propst Karle den Sinn von Sexualität, aber auch von Treue von innen, durch den Eros aufgeschlossen.

Und 67 Jahre später, nach all unsrer Lebenserfahrung und gelegentlichen Krümlein Weisheit, die das Leben in unsre Bettlerschale fallen ließ, frage ich meine einstigen Mitkonfirmanden, heute schon Damen und Herren im gesetzten Alter: «Nun, sagt selber, hatte unser lieber Propst Karle nicht recht?»

Welch ein Prediger, welch ein Paidagógos (der das Kind anleitet und dem Ziel entgegenführt), welch ein Seelsorger, welch ein Mensch!