Swiss Business Hub gegründet

Vertrauensbeweis der Schweiz in Chile und sein wirtschaftliches Potenzial

Mark Untersander, Leiter des Trade Points von Switzerland Global Enterprise

Mark Untersander ist seit Mai 2017 an der Schweizer Botschaft in Chile tätig, anfangs als stellvertretender Leiter des Trade Points von Switzerland Global Enterprise und seit Anfang 2019 als dessen Leiter. Die Plattform wurde ab dem 1. Februar 2021 zu einem Swiss Business Hub (SBH) weiterentwickelt.

«Der SBH ist unter dem Dach der Botschaft für die offizielle Schweizer Export- und Standortförderung zuständig. Wir sehen uns in einer Art Brückenfunktion zwischen den Wirtschaftsstandorten Schweiz und Chile, wobei wir davon überzeugt sind, dass sich die Stärken beider Länder hervorragend ergänzen. Wir wollen den Unternehmen bei ihrer Internationalisierung helfen und so den Wohlstand fördern. Dabei legen wir ganz besonderen Wert auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit», erklärt Untersander, der vor seiner Tätigkeit an der Schweizer Botschaft in Chile zwölf Jahre in der Privatwirtschaft tätig war und danach vier Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit – hauptsächlich in Südamerika, aber auch in Asien.

Das globale Netzwerk von Switzerland Global Enterprise umfasst aktuell 23 Business Hubs in den wichtigsten Exportmärkten. Dazu kommen vier kleinere Büros, genannt Trade Points. «Dank der sehr erfreulichen Entwicklung des Trade Points Chile wurde die Idee eines Upgrades zum Swiss Business Hub seit 2018 hier auf der Botschaft ins Auge gefaßt und mit den entsprechenden Stellen in der Schweiz besprochen. Nach einem intensiven, mehrjährigen Planungsprozess erteilten das Parlament und der Bundesrat schließlich Ende 2020 formell grünes Licht, woraufhin wir den Hub per Februar 2021 operationell eröffneten. Aufgrund der speziellen Situation während der letzten 16 Monate weltweit, und ganz besonders auch hier in Chile, erachten wir diese Eröffnung als großen Vertrauensbeweis der Schweiz in Chile und sein wirtschaftliches Potenzial. Übrigens: Wegen der Pandemie und den damit verbundenen Reisebeschränkungen konnten wir unser Büro leider noch nicht feierlich eröffnen. Wir hoffen natürlich, dies bald nachholen zu können.»

Schweizer Firmen sind erfolgreich im chilenischen Markt dank ihrer großen Innovationskraft, aber auch dank der wirtschaftlichen Offenheit Chiles und der guten bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Regierungen sowie den einzelnen Institutionen. Momentan sind die Firmen vor allem in den Bereichen Life-Sciences/Medtech, Bergbau, Infrastruktur, Agritech und Cleantech präsent, wobei die Schweiz gerade in diesem letzten Sektor im Zusammenhang mit der Energiewende ein enormes Zukunftspotenzial sieht.

«Kurzfristig gilt es, unseren Partnern trotz der Pandemie erstklassige Unterstützung zu geben und den Business Hub erfolgreich zu etablieren. Mittelfristig möchten wir das große Potenzial, das die Zusammenarbeit unserer beiden Länder bietet, möglichst voll ausschöpfen und so zu nachhaltigem Wohlstand beitragen. Langfristig wäre es schön, wenn unser Hub in gezielten Bereichen auch Schweizer Firmen in den Nachbarländern unterstützten und so eine regionale Rolle einnehmen könnte», unterstreicht Mark Untersander.