Stiftung fördert Studenten

Federico Oelckers, Vorsitzender der Dr.-Christoph-Martin-Stiftung.

Die Dr.-Christoph-Martin-Stiftung lädt alle interessierten Schülerinnen und Schüler ein, sich um ein zinsloses Darlehen für ein Studium im Ausland und in Chile zu bewerben. Wie das im Einzelnen aussehen kann, bespricht die Stiftung individuell mit den Bewerbern.

Der Vorsitzende der Stiftung Federico Oelckers betont: «Wissen ist der Weg zum Erfolg. Die Dr.-Christoph-Martin-Stiftung möchte vor allem junge Menschen, die sich ein Studium im deutschsprachigen Ausland und in Chile nicht leisten können, finanziell unterstützen.»

Oelckers erklärt: «Zum Beispiel können wir einer Studentin oder einem Studenten für die fünf Jahre des Studiums ein monatliches Darlehen von 14 UF geben. Dies summiert sich am Ende des Studiums auf einen bestimmten Betrag in UF, die der Student im übernächsten Jahr seines Abschlusses in Raten zurückzahlt. Das heißt, das erste Jahr nach dem Studium ist tilgungsfrei. Auf welche Art und Weise die Rückzahlung erfolgt, vereinbart die Stiftung vorher individuell mit dem Studenten. Es handelt sich also um zinsloses UF-Darlehen.»

Die Dr.-Christoph-Martin-Stiftung wurde 1962 von der Burschenschaft Araucania ins Leben gerufen, um deutschsprachigen Studenten, die sich ein Studium aus finanziellen Gründen nicht leisten können, unter die Arme zu greifen.

Bewerber können sich mit der Stiftung über folgende E-Mail in Verbindung setzen: rolf.fiebig@mantex.cl