Deutschunterricht in Chile (Teil 4)

El Instituto Goethe (GI) está presente como instituto cultural de la República Federal de Alemania en casi 100 países. Tras su fundación en 1951 comenzó a promover cada vez más el idioma alemán en el extranjero y a cultivar la colaboración cultural internacional. Por ello, el GI coopera en Chile con colegios, institutos y universidades.

Corona hat sogar mehr Interesse am Deutschunterricht zur Folge, wie Álvaro Camú, Leiter der Spracharbeit und stellvertretender Institutsleiter, erzählt: «Seit Beginn der Pandemie ist die Nachfrage nach unseren Kursen gestiegen. Ab November 2020 – während Phase 2 und 3 – konnten wir auch wieder Prüfungen abnehmen, jedoch nur zwei Mal pro Woche mit einer eingeschränkten Anzahl an Prüflingen. Insgesamt haben wir jährlich rund 2.000 Kursteilnehmer und nehmen bis zu 500 Prüfungen im Jahr ab.»

Angeboten werden Standard-, Intensiv- und Superintensivkurse in den Lernstufen A, B und C. Das Wissen einer Lernstufe kann in einem Superintensivkurs in vier Wochen erworben werden, in den anderen Formaten muss man dafür drei Teilkurse besuchen; jeder Teilkurs (zum Beispiel A1.1) hat eine Dauer von sechs (Intensivkurs) beziehungsweise zwölf Wochen (Trimesterkurs).

Zurzeit laufen alle Kurse über eine lehrwerkbasierte Online-Lernplattform. Maximal nehmen 16 Schüler an einem Kurs teil, die von ihren Tutoren unterrichtet werden, sich jedoch auch eigenverantwortlich Kursinhalte über die Lernplattform erarbeiten müssen.

Auf dem Programm stehen Kinder- und Jugendkurse (11 bis 14 Jahre), Erwachsenenkurse (ab 15 Jahre), Seniorenkurse (ab 60 Jahre), Prüfungsvorbereitungskurse sowie Spanischkurse in allen Niveaus. Zudem ist das GI in Chile ein Einzelanbieter für die Abnahme der Sprachprüfungen Goethe-Zertifikat und TestDaF. Auch ein Spezialkurs für chilenische Pflegekräfte, die eine Arbeitsstelle im Bereich der Pflege in Deutschland annehmen wollen, läuft zum ersten Mal seit letztem Jahr.