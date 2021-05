Grüne Partnerschaften für den «Grünen Markt»

Thilo Schaller

Vitaminreiche und leichte Nahrungsmittel sowie ein ökologisches Konzept – das motivierte Thilo Schaller zu einem Berufswechsel. Nach Chile führte ihn seine Frau Daniela.

Thilo Schaller ist in Nürnberg aufgewachsen und hat in Erlangen Theater- und Filmwissenschaften studiert. Nach seinem Studium arbeitete er für das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Bereich Produktion. Dann lernte er 2007 in Deutschland seine chilenische Frau Daniela Millar kennen. «Im Jahr 2012 haben wir den Entschluss gefasst, nach Chile zu ziehen. Mittlerweile sind wir eine kleine deutsch-chilenische Familie mit unseren Jungs Benjamin (sieben Jahre) und Mateo (drei Jahre) und hier sehr glücklich», erklärt er.

Die Corona-Pandemie stellte im vergangenen Jahr das Leben auf den Kopf. Auch Familie Schaller Millar und ihre Freunde mussten sich neu erfinden. «Verónica Barahona, heute meine Geschäftspartnerin, begann einen Lieferservice für frisches Obst und Gemüse von lokalen Erzeugern und Märkten aufzubauen. Gleichzeitig suchte ich mit meiner Frau nach Alternativen, um nicht an Gewicht zuzulegen und gleichzeitig nach gesunden Rezepten, um mit der Familie und insbesondere mit den Kindern zu kochen. Außerdem hatten wir schon immer Interesse an ökologischen Themen: Recycling und wie wir bei allem, was wir tun, die geringsten negativen Auswirkungen für die Umwelt hinterlassen, ist uns ein sehr wichtiges Anliegen. Und so ist Idee ‘Grüner Markt’ entstanden.»

Wertschöpfung in der Region

Seit März wird in dem kleinen, übersichtlichen Laden in Vitacura frisches Obst und Gemüse von bester Qualität angeboten, reichhaltige und gesunde Lebensmittel in recycelbaren oder kompostierbaren Verpackungen. «Unser Angebot umfasst daneben Trocken- und Hülsenfrüchte, Feinkost, Säfte, Freiland-Eier und ausgesuchte Lebensmittel für die glutenfreie, laktosefreie, vegane und ketogene Ernährung– letztere ist eine sehr kohlenhydratarme, dafür aber fettreiche Kost, die eine Umstellung des Energiestoffwechsels im Körper zur Folge hat. In der Zukunft wollen wir das Angebot um biologisch zertifizierte Lebensmittel erweitern», so Schaller.

Täglich wird frisch auf Großmärkten und bei lokalen Erzeugern eingekauft. Dabei ist dem Team der persönliche Kontakt zu den Produzenten sehr wichtig. Da es sich vor allem um regionale Produkte handelt, werden lange Transportwege vermieden und «die Wertschöpfung findet dort statt, wo sie hingehört: in der Region.»

Zwei Recycling-Partner

«Uns ist sehr wichtig, dass wir nicht nur frische und gesunde Lebensmittel anbieten, sondern uns bewusst zusammen mit unseren Kunden für mehr Nachhaltigkeit im Alltag entscheiden. Deshalb achten wir darauf, dass die Verpackungen umweltverträglich und frei von Plastik sind. In diesem Zusammenhang haben wir bereits zwei Kooperationen geschlossen, die Recyclinglösungen für unseren täglichen Abfall bereitstellen. Bei dem einen Partner handelt es sich um Revalora Chile (www.revalora.org), eine Stiftung, die Kunststoffe vom Typ 2, 4, 5 und 7 in neue Baumaterialen umwandelt, wobei Umwelterziehung und nachhaltiges Kunststoffrecycling im Vordergrund stehen. Unser zweiter Partner ist Elige Verde (www.eligeverde.net), der organische Abfälle aus Küche und Garten sammelt und in Kompost und natürlichen Dünger umwandelt.»

Von Revalora Chile und Elige Verde wurden vor dem Lokal zwei kleine Container aufgestellt, in denen die Kunden ihre entsprechenden Abfälle werfen können. Für den organischen Müll verteilt der «Grüne Markt» spezielle kompostierbare Tüten, die beim nächsten Besuch gefüllt und kostenlos abgegeben werden können.

«Wir möchten in Zukunft noch weitere ‘grüne’ Partnerschaften schließen und gemeinsam mit unseren Kunden ein ökologischeres Bewusstsein in unserer Gesellschaft fördern», unterstreicht Thilo Schaller.

«Grüner Markt»

Lo Beltran 1919, Vitacura, Santiago

Email: info@grunermarkt.cl

WhatsApp: +56 9 2171 9215

Internet: www.grunermarkt.cl

Instagram: @grunermarkt

Facebook: Grunermarkt

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag, 10:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 10:00 – 14:00 Uhr

Sonntags geschlossen

Delivery über www.grunermarkt.cl: Lieferungen nach Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, Peñalolén, Ñuñoa und Santiago Centro. Bei einem Mindesteinkauf von 20.000 Pesos ist die Lieferung kostenlos.