Neues auf dem Plattenmarkt

April

Johann Sebastian Bach: Die Cello-Suiten

Mstislaw Rostropowitsch (Cello)

Warner Classics, 4 Vinyl

Erscheint am 2. April 2021

Neuauflage als Vinylpressung der 1995 erstmals erschienenen Einspielung von Bachs wesentlichem Zyklus, gespielt von einem der größten Cellisten des 20. Jahrhunderts.

The Art of Hans Knappertsbusch with the Münchner Philharmoniker

Die Münchner Philharmoniker/Hans Knappertsbusch

Scribendum, 11 CDs

Erscheint am 9. April 2021

Sinfonien von Beethoven, Brahms und Bruckner, aufgenommen in den 1950-er und 1960-er Jahren. Knappertsbusch hasste Proben – er reduzierte sie auf ein Minimum und verließ sich auf die Intuition und die Spontaneität des Augenblicks während der Aufführung. Mit seinen Musikern erreichte er damit eine maximale Konzentration und erwirkte dementsprechend meist Höchstleistungen.

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 7 in A-Dur, op. 92

MusicAeterna/Teodor Currentzis

Sony, 1 CD

Erscheint am 9. April 2021

Der russische Dirigent griechischer Herkunft Teodor Currentzis (1972) hat in den letzten Jahren zusammen mit seinem Ensemble MusicAeterna viel von sich reden gemacht. Eine Dokumentation des Fernsehsenders Arte apostrophierte ihn als «Klassikrebell». Seine Dirigate zeichnen sich durch unbändige Energie, Klarheit und Präzision aus.

Ludwig van Beethoven: Sinfonien Nr. 1 und 3

Wiener Philharmoniker/Wilhelm Furtwängler

Warner Classics, 2 Vinyl

Erscheint am 16. April 2021

Beethovens Werke begleiteten Furtwängler sein gesamtes Dirigentenleben. Die vorliegenden Aufnahmen wurden von den Originaltonbändern hochauflösend mit 192kHz/24-bit-Technologie neu gemischt. Sie stellen ein beeindruckendes Reifezeugnis dar, das 1952, zwei Jahre vor dem Tod des großen Musikers, entstand.

Abend-Andacht

Das Ensemble Paper Kite

Coviello, 1 CD

Erscheint am 23. April 2021

«Reflexionen über den 30-jährigen Krieg in Dichtung und Musik» lautet auf dem Plattenetikett die Unterzeile der Produktion. Das Ensemble Paper Kite beleuchtet in Text und Musik aus verschiedenen Perspektiven eine der größten Katastrophen, die jemals über Europa hereingebrochen ist.