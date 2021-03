Von Silvia Kählert

Mit Schultüte in der Hand und den Eltern an der Seite begann für die Schulanfänger der DS Temuco trotz Pandemie dieser neue Lebensabschnitt in der Schule. Auch der Kindergarten öffnete am 2. März seine Pforten – allerdings nur bis zum 5. März. Seit dem 8. März findet für die rund 1.000 Mädchen und Jungen der DS Temuco Betreuung und Unterricht wieder online statt.