Es weihnachtet sehr – besinnliche Musikbeiträge auf YouTube

Von Walter Krumbach

Die Schülerinnen der 2° Básico der Ursulinenschule lernen vor Weihnachten typische deutsche Weihnachtslieder und singen diese während der Pausen ihren Mitschülerinnen in der letzten Woche vor den Ferien vor – dies muss nun dieses Jahr ausfallen.

Das Advents- und Weihnachtsmusikangebot auf YouTube ist riesenhaft, was nicht heißen will, dass die gesamte Zusammenstellung Niveau hat. Im Gegenteil: Die Qualität ist sehr unterschiedlich und reicht von Darbietungen allererster Qualität bis zu Mittelmäßigem, aber leider auch viel scheußlichem Kitsch. Daher lohnt es sich, die Auswahl sorgfältig zu treffen, wenn man die Advents- und Weihnachtsfeier musikalisch würdig begleiten will. Es folgen einige Tipps von seriösen Produktionen, die von berufenen Künstlern mit Sinn für Stil und Geschmack aufgenommen wurden. Die fettgedruckten Überschriften wurden unverändert aus YouTube übernommen, um das Auffinden dieser

Lieder zu erleichtern.

Es ist ein Ros entsprungen – 25 Advents- und Weihnachtslieder (das komplette Album)

Weihnachtsweisen aus dem deutschsprachigen Raum Europas, von dem Rundfunk-Jugendchor Wernigerode meisterhaft gesungen. Die Auswahl reicht von Klassikern wie «O du fröhliche» und «Stille Nacht» bis zu volkstümlichen Weisen wie «Morgen, Kinder, wirds was geben».

Christmas with the Tabernacle Choir Of Temple Square Complete Concert

Wer es international und spektakulär mag, dem sei diese Produktion mit dem einmaligen Mormon Tabernacle Choir, den Fanfarenbläsern und der großen Orgel wärmstens empfohlen. Einige Nummern wie «Just Once a Year» mit ihrem peinlichen Getanze lassen zwar keine Weihnachtsstimmung aufkommen, aber im Ganzen ist die Sendung professionell gestaltet und der weltberühmte Chor ist hervorragend. Wem die leichte Muse nicht behagt, der sollte als Alternative die halbstündige Sendung A Tradition of Christmas – Mormon Tabernacle Choir einschalten, wo altbekannte Weisen und Stücke großer Meister erklingen.

Praetorius – Lutheran Mass For Christmas Morning

bringt die gesamte CD-Einspielung gleichen Namens der Archiv-Produktion. Es musizieren die Gabrieli Consort & Players unter der Leitung von Paul McCreesh. Michael Praetorius’ Musik strahlt eine sehr weihnachtliche Stimmung aus. Besonders gelungen ist das herrliche Orgelpräludium ab 25:59 und der darauffolgende Chor «Vom Himmel hoch».

Stille Nacht, Heilige Nacht mit den Wiener Sängerknaben (1977)

Chorgesang von allerhöchstem Niveau, weshalb das Alter des 40-minütigen Films irrelevant erscheint.

Canciones de Navidad alemanas

Eine Stunde mit beliebten deutschen Weihnachtsliedern, gesungen vom Dresdner Kreuzchor, den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben, dem Leipziger Thomanerchor unter anderen. Dazu Glockengeläute, Orgelbegleitung und Orchestereinlagen.

G. F. Händel: Messiah HWV 56 (fantastic performance)

Ganze zwei Stunden und 17 Minuten Spieldauer nimmt diese Fassung von Händels beliebtem Oratorium in Anspruch. Es lohnt sich dem Live-Mitschnitt zu lauschen! Der hochbegabte tschechische Barockspezialist Václav Luks leitet das Collegium & Collegium Vocale 1704, als Solisten wirken Hana Blažíková, Delphine Galou, Markus Brutscher und Marián Krejčik mit. Am Schluss veranlasst das begeisterte Publikum die Musiker, den «Halleluja»-Chor als Zugabe zu wiederholen.