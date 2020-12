Iris von Hörsten – Homöopatische Ärztin

«Keiner heilt allein»

Von Silvia Kählert

Iris von Hörsten ist eine international anerkannte homöopathische Ärztin in Santiago.

Ein kleines Mädchen, das begleitet von einem großen Hund in der Lüneburger Heide allein in der Natur spielt: Ob auf Wiesen oder auch im Waldfriedhof, wo ihre Vorfahren begraben sind. So kann man sich einen wichtigen Teil der Kindheit von Iris von Hörsten vorstellen, die an vielen Wochenenden und Ferien ihre Großmutter in dem kleinen Dorf Bockhorn bei Walsrode besuchte. «Schon damals hatte ich das Gefühl, dass hinter den Bäumen und Blättern mehr steckt als das Sichtbare, dass es eine ordnende Kraft gibt,» erzählt Iris von Hörsten.

In der Schule in Langenhagen, eine Stadt bei Hannover, «wo sich mein ganz normales Familienleben mit meinen zwei Brüdern abspielte», habe sie Chemie und Mathematik als Leistungskurse gewählt. Es gab aber noch eine andere Seite ihrer Persönlichkeit: «Ich wollte die Welt verbessern und habe mich politisch engagiert.» Tatsächlich konnte sie nach dem Abitur schließlich zwischen einem Medizinstudienplatz oder einem Studienplatz für Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaften wählen. Zwar entschied sie sich für die Medizin, aber ihr politisches Interesse kam nicht zu kurz: Gleichzeitig mit ihrem Studienbeginn wurde sie zur stellvertretenden Bürgermeisterin von Langenhagen gewählt – die Jüngste, die damals dieses Amt in Deutschland ausübte. Ihre Erfahrungen haben sie aber «von der Politik geheilt», denn sie stellte fest: «Eigentlich wollte keiner wirklich etwas ändern.» Daher suchte sie von da ab ihren Weg im Gesundheitsbereich.

Zu einer Lebenswende führte die Doktorarbeit ihres Bruders. Der ebenfalls angehende Arzt schrieb über ein Thema der Psychoneuroimmunologie. Versuche mit Ratten zeigten, dass Erfahrungen von Stress sich auf den Körper der Tiere auswirkten, sie später anfälliger und schwächer machten und auch ihr Verhalten beeinflussten. Diese Erkenntnisse brachten sie auf die Frage: «Wo gibt es eine Medizin, die sich mit dieser Tatsache befasst?» Die Antwort fand sie bei dem deutschen Arzt und Gründer der Homöopathie Samuel Hahnemann (1755-1843): «Im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, als Dynamis den materiellen Körper (Organism) belebende Lebenskraft (Autokratie) unumschränkt und hält alle seine Theile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Thätigkeiten, so daß unser inwohnende, vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu dem höhern Zwecke unsers Daseins bedienen kann.»

Für Iris von Hörsten sagt dieser Satz genau das aus, was ihr wichtig ist: Der ganze Mensch mit seinem Lebenssinn sollte betrachtet werden. Die Medizinstudentin wertete die historischen Journale des Arztes für ihre Doktorarbeit aus. Sie selbst allerdings erlebte nun aber gerade aufgrund dieser für sie schlüssigen Sichtweise eine Lebenskrise, da sie begann an der Vorgehensweise der Schulmedizin zu zweifeln. Ein Jahr wollte sie sich Zeit nehmen, um sich über ihren weiteren Weg klar zu werden. Sie entschied vor 23 Jahren, nach Chile zu gehen. Ein Grund war unter anderem, dass sie sich angesichts ihres bisherigen Lebenswegs in Deutschland als privilegiert ansah und sie dies nun zurückgeben wollte, indem sie in ein Land ging, wo ihre Arbeit für viele von Nutzen sein konnte.

Ihr Studium schloss die Wahlchilenin schließlich an der Universidad de Chile ab, ihre Doktorarbeit in Deutschland. Bei ihrer Arbeit als Ärztin in Chile spürte Iris von Hörsten um das Jahr 2000, dass ihr etwas fehlte. Sie suchte eine tiefere Einsicht der Homöopathie, die sie bisher kannte: einen Schritt, um diese Medizin mit dem Verständnis von den Lebensprozessen verbinden zu können. Im Jahr 2004 schließlich begegnete sie den Menschen, die genau diesen fehlenden Teil ergänzen konnten, wie zum Beispiel Meditationstechniken. Dies habe ihr gezeigt: «Keiner heilt allein.» Gemeinsam gründeten sie die «Estudios Terapéuticos». Dieses Team, das bei der Patientenbetreuung eng zusammenarbeitet, habe auch ihr selbst geholfen, zu einem inneren Frieden zu finden: «Es gibt für mich nichts Schöneres als zu helfen, dass Menschen ihren inneren Frieden finden – ob sterbend oder lebend.»

Mit Hilfe der sogenannten «Biopatographie» werde der ganze Patient mit seinen Gefühlen, seinem Sozialleben und seinen Beziehungen im Laufe seines Lebens betrachtet. Das Konzept helfe einen inneren Konflikt zu erkennen, der verhindert, dass Körper und Geist in Harmonie sind. «Erst wenn man dies Schritt für Schritt herausgefunden hat, kann der Patient wieder mit sich selbst in Kontakt kommen.» Die Heilungsmethode nenne sich «Ruta Curativa». Diese gehöre zur Komplementärmedizin, die gemeinsam mit anderen Ärzten ausgeübt wird, je nach Diagnose mit Onkologen, Rheumatologen oder anderen Fachärzten.

Iris von Hörsten ist stolz darauf, dass die Arbeit ihres Teams inzwischen internationale Anerkennung erfährt: Im Jahr 2017 wurde sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Arturo Vega zu einer Vorstellung ihrer Arbeit im Weltkongress der Integrativen Medizin in Berlin eingeladen.

Nichts ist zufällig, meint sie. Und ihr eigenes Leben scheint dies widerzuspiegeln. Ihre Großmutter habe mit einem Sud aus Calendula die Wunde ihres Vater geheilt, dessen Fuß im Krieg amputiert worden war. Sie ist überzeugt: «Alles hat irgendwie einen tieferen Sinn.».