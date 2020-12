Experiencas durante la pandemia

Por Martin Vetter

Martin en su «Abiturfeier» el año pasado

Martin Vetter hizo su Abitur en 2019 en el Colegio Alemán de Santiago. Desde abril de este año es estudiante de biotecnología en la Beuth-Hochschule en Berlín.

Yo ya estoy en mi segundo semestre de universidad, pero todos mis estudios han sido online hasta ahora. Tenía planeado viajar a principios de este año a Berlín, pero con toda la situación que se dio por el Covid, mi vuelo se pospuso hasta mediados de julio. Por eso tuve que hacer prácticamente todo mi primer semestre desde Chile, y no fue de lo más cómodo. Tuve la suerte de que varios de los ramos no se hicieron con lecturas en vivo o donde había que estar conectado a una hora específica, así que gran parte de las clases las pude hacer en mi propio horario, en horas que la mayoría de las personas consideraría apropiadas para estudiar. Aun así me tocó conectarme a ciertas clases a horas específicas, ramos como química se daban entre las 2 y 4 de la mañana para mí. Esas materias se volvieron las más difíciles.

Además de las inconveniencias de horario, al partir desde Chile me significó no poder participar de las actividades para estudiantes de primer semestre. No pude conocer mi universidad hasta mucho más adelante, ni hacer contactos. La verdad es que todavía no conozco bien mi universidad, y he logrado contactarme con apenas un par de personas.

Cuando llegamos finalmente a Alemania, justo comenzaba mi período de pruebas (todas online), pero entre todos los trámites y cosas que tuvimos que hacer al llegar, no logré dar y pasar las pruebas de todos los ramos de primer semestre, así que decidí que sería mejor tomar de nuevo las materias que no pude pasar. No me sentía cómodo con lo que logré aprender desde Chile (siendo que podría haber repetido las evaluaciones).

Ahora estoy en mi segundo semestre, pero la mitad de mis ramos son del primer semestre. Estudiando en el horario normal se me ha hecho muchísimo más fácil entender la materia. Ya conocí un poco de mi universidad, pero todavía no tengo mucho contacto con otros estudiantes. Aun así estudiar online tiene sus ventajas, ya que me permite llevar un ritmo que se acomode más a mi capacidad, y puedo ocupar el tiempo que normalmente perdería en transporte o estando fuera de casa de manera más productiva. Las lecturas siguen siendo completamente online, pero algunas ya se van a empezar a hacer de manera presencial. Todavía no entiendo completamente cómo funcionan algunas cosas, como por ejemplo cuántas veces puedo repetir una prueba, cuándo tengo vacaciones de navidad etc., pero sin esos detalles igual me las puedo arreglar.

La verdad es que mi experiencia aquí no ha sido la mejor, pero solamente debido a la situación actual con el Covid. Espero que cuando todo esto termine pueda tener lo que se consideraría «vida de estudiante» acá en ZBerlín, pero parece que para eso falta un tiempo todavía.