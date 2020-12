Wandertipps für die Region Metropolitana

Von Nicole Erler

Der Sommer naht und der Drang, nach draußen in die Natur zu gehen, wächst. In der nahen Umgebung von Santiago sind einige schöne grüne Flecken zu finden, darunter der südöstlich gelegene Cajón del Maipo, der ein vielfältiges Angebot an Ausflugszielen bietet. Der Cóndor stellt in den kommenden Ausgaben drei Ausflugsmöglichkeiten vor, die von Santiago aus in rund 90 Kilometer Entfernung liegen: Das Naturdenkmal «Monumento Natural El Morado» im Nebental des Río Volcán (auf der nächsten Seite 6), den Stausee «Embalse del Yeso» im Tal des Río Yeso und den Wasserfall «Cascada Las Melosas» im oberen Tal des Río Maipo. Die Ausflüge sind miteinander kombinierbar. Im Tal sind vielfältige Übernachtungsmöglichkeiten geboten. Wichtiger Hinweis für den Ausflugszeitpunkt: Das Verkehrsaufkommen am Wochenende ist zurzeit stark erhöht.

Naturdenkmal El Morado – Zufahrt und Blick auf Baños Morales im Tal des Río Volcán

Wanderweg zum Naturdenkmal El Morado

Versteckter Blick auf den Río Yeso in mondähnlicher Berglandschaft

Stausee El Yeso mit aufsteigender Staubwolke durch lokale Winde

Üppiger Weitblick in das Tal des Río Maipo

Ausgehöhlte Felsenschlucht des Río Maipo

