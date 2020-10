Wettbewerb «Mein Favorit Deutschland»

Die Deutsche Schule Concepción lädt anlässlich des 30. Jahrestags der deutschen Wiedervereinigung die gesamte Gemeinschaft der deutschen Schulen zur Teilnahme an diesem Wettbewerb ein.

Die Teilnehmer sollen über ein persönliches Erlebnis berichten, das mit der deutschen Kultur in Verbindung steht: zum Beispiel die Erinnerung an eine deutsche Tradition, die mit der Familie erlebt wurde, einen Ort in Deutschland, einen Gegen-

stand, der einem gefällt und der an die deutsche Kultur erinnert, ein traditionelles Rezept und so weiter.

Wie kann man mitmachen?

Sendet den Text (in Deutsch oder Spanisch) im Word-Format (maximal 100 bis 120 Wörter) plus Bild oder Zeichnung (im Jpg-Format), ein Video (mp4- oder mov-Format), das maximal zwei Minuten dauert, an die folgende E-Mail-Adresse: concurso@dsc.cl

Bis wann?

Einsendeschluss ist der 30. Oktober.

Die Ergebnisse der ersten Plätze pro Kategorie werden am 10. November bekanntgegeben.

Wer kann mitmachen?

Studenten, Schüler, Beschäftigte der DS-Schulen, die Gemeinschaft der DS-Schulen (Eltern, Großeltern, Mitglieder der Schulen, Mitglieder chilenisch-deutscher Institutionen und andere)

Kategorien:

1) Mein liebstes Gericht:

Was schmeckt dir am besten beziehungsweise welcher Geschmack von einem deutschen Gericht/Gebäck ruft bei dir besonders schöne Erinnerungen hervor? Schreibe uns ein Rezept oder erzähle uns etwas über die Erinnerungen, die der Geschmack bei dir hervorruft.

2) Mein Lieblingsort

3) Meine schönste Erinnerung / Meine liebste Erinnerung

Die Informationen auf Spanisch zum Wettbewerb sind auf der Internetseite:

www.dsc.cl/concurso-de-acercamiento-a-la-cultura-alemana-mi-alemania-favorita/