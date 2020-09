Susana Torres – erste Vorstandvorsitzende der Cámara Chileno-Suiza de Comercio

Susana Torres wurde am 11. August zur neuen Vorstandsvorsitzenden der Cámara Chileno-Suiza de Comercio gewählt. Damit übernimmt erstmals eine Frau dieses Amt.

Sie studierte Chemieingenieurwesen an der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm und arbeitete mehr als 30 Jahre im Bereich der Prozessautomatisation. Sie war im Bergbaubereich, in der Projektorganisation und in der strategischen Planung tätig.

Chemieingenieurin Susana Torres wird sich auch als neue Vorsitzende der Chilenisch-Schweizerischen Handelskammer in Santiago besonders für die Gleichstellung der Frauen einsetzen.

Die ehemalige Präsidentin der Aprim (Asociación Gremial de Proveedores Industriales de la Minería) ist die erste Frau, die CEO bei dem international tätigen Unternehmen Endress+Hauser wurde. Die Endress+Hauser AG beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter in 48 Ländern und stellt Messgeräte her. Unter der ehemaligen CEO Susana Torres entwickelte sich das Schweizer Unternehmen zu einem Marktführer für industrielle Verfahrenstechnik in Chile. Nun ist sie Markenbotschafterin und setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter bei Endress+Hauser ein. Außerdem ist sie Mitglied des Vorstands des Unternehmens Cintac.

Der Managerin liegt grundsätzlich die Gleichstellung der Frauen in allen Bereichen am Herzen. Dafür setzt sie sich auch ein als Mitglied bei den Organisationen UN Frauen, Redmad, Comunidad Mujer, WIM und HayMujeres.