Kondor Junior Wettbewerb

Träume mit dem kleinen Prinzen

Vielleicht hast du im Unterricht schon den kleinen Prinzen gelesen. Nein? Kein Problem! Du kannst trotzdem an diesem Wettbewerb teilnehmen.

Menschen haben Träume. Manche Träume gehen in Erfüllung und manche bleiben Träume. Gerade erleben wir eine schwierige Situation und verbringen viel Zeit isoliert zuhause. Vermisst du deine Großeltern, deine Freunde, die Schule, das Spielen im Park oder deinen Sportverein? Gerade jetzt ist es wichtig Träume zu haben und an die Zukunft zu denken. Zeige uns in einem Bild, welche Träume du hast und gewinne einen unserer tollen Preise.

Das ist deine Aufgabe

Der kleine Prinz meint: «Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche

ist für das Auge unsichtbar.» Was siehst du mit dem Herzen? Male ein Bild. Du kannst zwischen zwei Themen wählen:

Thema 1: Der Sternenhimmel

«Wenn du in der Nacht den Himmel [und die Sterne] betrachtest, weil ich auf einem von ihnen wohne, dann wird es für dich so sein, als ob alle Sterne lachten, weil ich auf einem von ihnen lache.» (Kleiner Prinz)

Was siehst du, wenn du den Sternenhimmel betrachtest? Oft sieht man eine Sternschnuppe und hat dann einen Wunsch frei. Was wünscht du dir für dich, deine Familie, deine Freunde oder für die ganze Welt?

Thema 2: Zukunft

«Es ist die Welt von heute, der eine Welt von morgen folgen wird.» (Kleiner Prinz)

Der kleine Prinz spricht über die Zukunft. Wie stellst du dir die Welt von morgen vor? Wie sieht deine Zukunft aus?

So kannst du mitmachen

Male ein Bild oder fertige eine Collage zu einem der genannten Themen an. Dazu schreibe einen kleinen Text auf Deutsch von maximal 100 Wörtern, in dem du uns deine Wünsche oder deine Zukunft beschreibst.

Von dem Bild oder der Collage machst du ein Foto oder scannst es ein. Dieses sendest du uns in einer E-mail, fügst auch den kleinen Text an und schreibst uns noch deinen Vor- und Nachnamen, dein Alter, deine Klasse und deine Schule, deine Stadt, eine Telefonnummer und den Namen des Wettbewerbs dazu und schickst alles an: silvia.kaehlert@condor.cl

Wer kann mitmachen?

Du kannst teilnehmen, wenn du Schüler der 4., 5. oder 6. Klasse bist (erste Kategorie) oder Schüler der 7. oder 8. Klasse (zweite Kategorie).

Das kannst du gewinnen

Es gibt für die Gewinner beider Kategorien drei Preise:

1. Preis: 40.000 Pesos

2. Preis: 20.000 Pesos

3. Preis: 10.000 Pesos

Eine Jury bewertet

Eine Jury bewertet die Originalität und Kreativität, die Qualität deines Bildes und die Realisation des Themas.

Einsendeschluss ist der 11. September 2020!

Das sind die Teilnahmebedingungen

Dein Sprachniveau ist mindestens A1/A2.

Du bist damit einverstanden, dass dein Bild und dein Name im Cóndor veröffentlicht werden.

Eine Jury entscheidet über die Gewinner. Die Entscheidung der Jury ist für alle Teilnehmer definitiv, man kann sie nicht infrage stellen.

Wenn du dein Bild oder deine Collage schickst, erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.