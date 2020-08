«120 Tage Quarantäne – eine echte Herausforderung mit Kindern»

Famile Dellis mit der 14-jährigen Sophie und dem 11-jährigen Clemens

Freitags spielen wir regelmäßig, entscheiden spontan welches Spiel. Zum Beispiel teilen wir uns in zwei Teams auf und spielen dann Szenen aus berühmten Filmen nach und die anderen müssen raten, welcher Film das ist.

Die Kinder haben auch Ideen, was sie schon mal in der Schule gemacht haben. Einer malt etwas und legt dabei das Blatt auf den Rücken eines anderen. Derjenige, auf dessen Rücken gemalt wird, muss quasi «erfühlen», was der andere malt, hat selber Stift und Papier und versucht es nachzumalen und die anderen raten, was das sein soll.

Wir machen sehr viel Karaoke, nur unser Sohn ist nicht so begeistert dabei. Er spielt lieber Schach oder «Mensch ärgere dich nicht».

Eine Beschäftigung ist auch: Jeder schreibt eine oder verschiedene schwierige Fragen auf. Das sind vor allem Grenzsituationen. Einer muss eine Frage ziehen und versuchen zu erraten, wie derjenige wohl reagiert hat. Wenn die tatsächliche Antwort damit übereinstimmt, dann bekommt man einen Punkt.

Vor allem unser Sohn spielt mal eine Stunde am Computer, was ich als Mutter zwar nicht so toll finde, aber es ist auch wichtig für ihn, um sich dann auch mit anderen treffen zu können.

Was sich mit der Zeit ergeben hat und was ich sehr schön finde, ist, dass wir nach dem Mittagessen nicht wie sonst aufstehen, sondern dass wir noch sitzen bleiben und uns unterhalten und Tee trinken. Dann erinnern wir uns an etwas von früher oder vor allem die Kinder erzählen von sich selbst. Das gefiel unseren Kindern besonders und sie haben das sogar von sich aus eingefordert, was mich sehr gefreut hat.