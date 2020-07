Schweizer Clubs in Chile und ihre Traditionen

Bei der von der Schweizer Botschaft organisierten «Gran Fiesta Suiza» zum Nationalfeiertag am 1. August 2019 wurde im Schweizer Club von Santiago kräftig gefeiert und getanzt.





Caterina Solar Baeriswyl y María Isabel Baeriswyl

María Inés Baeriswyl, Nini Bobadilla und María Isabel Baeriswyl von der Agrupa-ción de Descendientes de Colonos Suizos Friburgueses de Magallanes-Chile in San Jerónimo Norte beim Schweizer Nationalfeiertag in Argentinien

Die Vorsitzende der «Agrupación de Descendientes de Colonos Suizos Friburgueses» von Magallanes, María Isabel Baeriswyl, während der Einweihung des «Plaza Friburgo» in Punta Arenas, begleitet von Vereinsmitgliedern in ihren typischen Trachten des Kantons Freiburg



Mitglieder des Schweizer Club Temuco tanzen bei der «Fiesta de las Naciones», organisiert von der Gemeinde Temuco im Stadion Germán Becker.

Wally Oppliger, Schatzmeisterin des Club Suizo Temuco (links), in einer Tracht aus Appenzell und Frida Lemp, Vorsitzende des Club Suizo Temuco, bei der «Fiesta de las Naciones», die von der Universidad Autónoma de Chile organisiert wurde

Es gibt in Chile 13 verschiedene Schweizer Clubs – von Santiago über Temuco und bis in die Region Magallanes. Manche haben eine lange Tradition, wie der Club Suizo in Santiago, der gerade sein 95-Jähriges Jubiläum feierte (der Cóndor berichtete am 3. Juli). Andere wurden vor nicht so langer Zeit gegründet, wie der Club Suizo von Traiguén vor drei Jahren.

Alle gemeinsam haben sie, dass sie stolz auf ihre Schweizer Traditionen sind, wie außer der Musik und den Gerichten vor allem auf die Schweizer Trachtenkleidung, die auf dieser Seite und auf der Seite 6 zu bewundern sind.

Bei der von der Schweizer Botschaft organisierten «Gran Fiesta Suiza» zum Nationalfeiertag am 1. August 2019 wurde im Schweizer Club von Santiago kräftig gefeiert und getanzt.