Camchal wählt neuen Vorstand

Gabriele Lothholz erneut Präsidentin der AHK Chile

Das neu gewählte Präsidium: Gabriele Lotholz, Präsidentin (oben links), Erster Vizepräsident Carlos Anwandter, Zweiter Vizepräsident Felipe Schneider, Reihe darunter, von links: Schatzmeister Victor Ide und Cornelia Sonnenberg, Geschäftsführerin

Der mit der 70. Hauptversammlung der AHK Chile für 2020/21 bestätigte Vorstand will sich vor allem den Herausforderungen der Zeit nach der Coronapandemie stellen. Der Fokus liegt dabei auf der aktiven Unterstützung der rund 600 Mitgliedsunternehmen.

Die Namen der 16 Vorstandsmitglieder wurden auf der 70. Jahreshauptversammlung der Kammer am 30. Juni bekannt gegeben, die zum ersten Mal in der 104-jährigen Geschichte der Camchal in digitaler Form stattfand. Kammerpräsidentin Gabriele Lothholz rief dazu auf, neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen öffentlichen, privaten, akademischen und zivilgesellschaftlichen Bereichen zu suchen, um gemeinsam die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Dafür seien jedoch größere Anstrengungen, Weitsicht, innovative Lösungen und mehr Dialog notwendig. Dies spiegelt sich schon im Jahresbericht 2019 wieder, insbesondere in den Initiativen, die die Kammer nach dem Ausbruch der sozialen Proteste sowie wenige Monate später im Kontext der Covid-19-Pandemie ergriffen hat.

Als Gastredner nahm der Präsident der Unternehmensstiftung ICARE, Claudio Muñoz, an der Veranstaltung teil. Er erklärte:«Heute sind wir mehr denn je in unserem Unternehmertum gefordert, aber vor allem eröffnen sich uns neue Chancen, um Brücken des Dialogs mit unseren Mitarbeitern und unserem gesamten sozialen Umfeld zu bauen. Wir müssen überzeugen und neue Akteure in der Gesellschaft begeistern – darin liegt heute die größte Herausforderung für die Unternehmen.»

Gewählt wurden:

Präsidium

Präsidentin: Gabriele Lothholz / CEO VOXKOM

Erster Vizepräsident: Carlos Anwandter / Leiter After Sales Unternehmensgruppe Kaufmann

Zweiter Vizepräsident: Felipe Schneider / CEO BASF Chile S.A.

Schatzmeister: Víctor Ide / CEO Emasa

Geschäftsführerin: Cornelia Sonnenberg

Vorstandsmitglieder

Daniel Contesse / Vizerektor der Abteilung Innovation und Entwicklung der Universität UDD

Sergio Eguiguren / Partner Anwaltskanzlei Barros & Errázuriz Abogados

Eduardo Hardessen / CEO Ultramar Airline Services & Logistics Ltda. Country Manager Chile Lufthansa German Airlines – Swiss International Airlines

Ludwig Hecker / CEO Ferrostaal Chile

Vinka Hildebrandt / CEO Hildebrandt y Asoc.; Asset Manager Statkraft Chile

Jessica Jirash / Managing Director Merck S.A.

Jens Meyer / CEO Química Passol und Catalisis SpA

Ines Ostenrieder / CFO Chile Cencosud

Holger Paulmann / Vorstandsvorsitzender Sky Airline

Christoph Schiess / Vorstandsvorsitzender Tánica

Eduardo Valente / Chile Advisory Managing Partner; Mining & Energy Sector Leader EY Chile

Cristóbal Vergara / CEO SAP Chile.