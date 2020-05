Neues auf dem Plattenmarkt

Empfehlenswerte Klassikeinspielungen – Mai 2020

Zusammenstellung: Walter Krumbach

Joseph Haydn: Streichquartette op. 17, Nr. 2, 4 und 6

Leipziger Streichquartett

MDG, 1 CD, erscheint am 1. Mai 2020

Die schaffensfreudigen Leipziger vervollständigen mit dieser Aufnahme Haydns Quartette des op.17 und damit die zwölfte Folge des einzigartigen Zyklus.

450 Jahre Staatskapelle Berlin

Staatskapelle Berlin, versch. Dirigenten

Deutsche Grammophon, 15 CDs, erscheint am 1. Mai 2020

Zum seltenen Jubiläum wartet die DGG mit erlesenen Aufnahmen der Staatskapelle Berlin unter Dirigenten von Weltrang auf wie Richard Strauss, Wilhelm Furtwängler, Leo Blech, Otto Klemperer, Erich Kleiber, Herbert von Karajan, Joseph Keilberth, Franz Konwitschny, Sergiu Celibidache, Otmar Suitner, Pierre Boulez, Michael Gielen, Daniel Barenboim und Zubin Mehta.

Glenn Gould spielt Bach

Glenn Gould, Klavier

Alto, 1 CD, erscheint am 8. Mai 2020

Als zum ersten Mal die Bach-Platten des jungen Glenn Gould (1932-1982) auf den Markt kamen, überschlugen sich die Kritiker in Lobeshymnen. Die Interpretationen des kanadischen Piano-Exzentrikers haben seitdem nichts an ihrer Frische und Originalität eingebüßt.

Ludwig van Beethoven: Tripelkonzert op. 56

Swjatoslaw Richter (Klavier), David Oistrach (Violine), Mstislav Rostropowitsch (Cello) und die Berliner Philharmoniker/Herbert von Karajan

Warner Classics, 1 Vinyl, erscheint am 15. Mai 2020

Die hochwertige Aufnahme mit den drei legendären russischen Solisten entstand im September 1969 in der Berliner Jesus-Christus-Kirche und erscheint jetzt zum Beethovenjahr als Vinylpressung.

Johann Sebastian Bach: Die Cello-Suiten 1-6

Yo-Yo Ma, Cello

C Major, 1 Blu-Ray-Disc, erscheint am 22. Mai 2020

Im Jahr 2018 tourte Yo-Yo Ma mit seinem Cello durch sechs Kontinente, um in 36 Städten Bachs Cello-Suiten aufzuführen. Der Film dokumentiert den Auftritt auf dem Odeon des Herodes Atticus, der antiken Freilichtbühne am Fuß des Akropolisfelsens in Athen.