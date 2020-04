Fernando Imas Brügmann – Restaurador, curador y autor

«La necesidad de difundir el patrimonio»

Por Silvia Kählert

Cuando se trata del patrimonio cultural de Chile, Fernando Imas Brügmann es el experto indicado para despejar cualquier duda. Ya en el Colegio Alemán de Ñuñoa el arte, la historia y la cultura eran sus temas preferidos.

¿Cómo se desarrolló tu etapa de formación?

Mis primeros recuerdos parten siempre ligado a la familia, a la importancia que tiene el saber de dónde uno viene, de nuestros antepasados, de los hechos que de una u otra forma marcan o encausan nuestras vidas. También recuerdo desde muy niño las salidas con mi mamá a museos y exposiciones, al cine, siempre teníamos panoramas de ese tipo.

¿Qué recuerdos conservas de tu época de colegial?

Cuando entré al Colegio Alemán en Ñuñoa, me interesaron desde un principio las clases relativas a la cultura, como música, artes plásticas, historia y Deutschlandkunde. Creo que esos años marcaron mi vida y construyeron mi futuro sin darme cuenta. Mi profesora de alemán Gertrud Hammer siempre me decía que tenía que hacer las cosas bien, ir más allá de lo que yo creía que podía… ¡esa voz no se me olvida jamás!

Me acuerdo que cuando iba a la casa de la hermana de mi mamá, mi tía Nena, miraba por horas una vitrina que hay hasta ahora en el living de su casa. Siempre estaba llena de recuerdos de viajes, cosas antiguas, y yo quería tocarlas, pero no podía, estaban detrás de un vidrio. Quizás eso despertó mi curiosidad, y terminé dedicándome a trabajar con objetos valiosos detrás de vitrinas.

¿Cuándo arribaron tus antepasados alemanes?

Mi bisabuelo Christian Brügmann Schröder llegó a Chile desde Meggerkoog a fines del siglo 19 y se instaló primero en Los Andes y luego en Parral, fundando una importante cervecería, entre otros negocios. Esa influencia alemana nunca se cortó. Las comidas, el idioma, la puntualidad y la forma de enfrentar el trabajo siempre han estado presentes.

¿Has viajado a Alemania?

Sí, he estado varias veces. Tengo dos primos hermanos que viven en Berlín, y otros parientes en Tarp, en Schleswig Holstein. La última vez que visité Alemania fue el año pasado. Fui parte de una comitiva chilena para visitar Dessau, Weimar y Berlín, en el marco de los 100 años de la Bauhaus. En la Universidad de Weimar y Dessau presentamos y exhibimos la influencia de esta corriente en la arquitectura de Chile y la obra de mi socio en Brügmann, Mario Rojas.

¿Cómo fue tu formación profesional?

Yo he estudiado varias cosas, primero licenciatura en turismo, en lo que trabajé muy poco. Luego obtuve el título de director y productor de eventos. Comencé a trabajar en la Corporación Cultural de Providencia, una institución donde se mezclaba el mundo social y cultural; en exposiciones de arte, conciertos y también eventos protocolares con embajadas. Recuerdo que me tocó organizar en el Palacio Schacht, el recibimiento al príncipe Alberto de Mónaco.

Más tarde ingresé nuevamente a la universidad y tras cinco años de estudio, recibí mi título de licenciado en conservación y restauración de bienes patrimoniales. Fue justamente esta última carrera la que me definió. Después de egresar fundamos Brügmann y Compañía Limitada, empresa dedicada a la restauración, investigación y promoción cultural.

Tenemos un taller donde recibimos obras artísticas para restaurar. Hemos realizado trabajos de conservación en diferentes instituciones como el Museo Histórico Nacional, el Museo de la Moda, la Biblioteca Nacional, El Museo de Artes Decorativas de la Recoleta Dominica; y también nos dedicamos mucho a la investigación, siendo autores de libros como «Palacios al norte de la Alameda», «La Ruta del Cité, la Ruta de los Palacios», la «Guía Patrimonial de Chillán», «Santiago Caníbal», y la coautoría de «Chile en 1000 fotos», «Cielos de Santiago», «Escultura Sacra Patrimonial de Santiago», «Retratos de hombre 1840-1940» entre otros. Actualmente somos responsables de la columna cultural de la Revista ED.

¿Tus intereses parecen ser bastante variados?

Mis intereses son muchos. Se relacionan a los viajes, la cultura, el arte, la música y la arquitectura. Me encantan los museos, puedo pasar horas mirando la misma pintura.

Actualmente estoy volcado a la fotografía histórica. Hemos creado un archivo en brugmann.cl, compuesto por más de diez mil imágenes que llegan a nosotros a través de compras o donación de familias. Es un trabajo largo, todas deben ser catalogadas e investigadas. Detrás de cada foto hay un mundo apasionante, las historias se entrelazan en las distintas épocas de la imagen, la genealogía, las técnicas, las poses, los cambios de la ciudad, etc.

Finalmente creo que todos estos intereses se concentran en la necesidad de difundir el patrimonio. Creo que es fundamental que las personas se apropien de su historia, del lugar donde nacieron o viven, para de esa forma, generar la tan necesaria identidad. Sin ella es imposible enfrentar un futuro con claridad, y hoy, parte de los problemas que vivimos, se centran en esta carencia.

¿Cómo visualizas el futuro?

No sé si es tiempo de proyecciones tan concretas, considerando el panorama adverso en términos culturales que vivimos el 2019, y hoy con el coronavirus.

Creo que debo seguir y ver como reinventarse para lograr difundir el patrimonio. Siento que la meta de este 2020 es encontrar el financiamiento para nuestro proyecto de libro que rescata la obra arquitectónica de Paul Lathoud, autor del Museo de Historia Natural y el Palacio Cousiño..