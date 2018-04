Starker Anstieg von Fast-Food-Lokalen



Santiago, 20. März 2018 – Seit 2016 ist die Zahl der Lokale, die Fast-Food anbieten, um 23 Prozent in Chile gestiegen. Dies hat eine Studie von Mapcity ergeben, die die im Land ansässigen großen Ketten untersucht hat. Laut dem Bericht wird der größte Zuwachs in der Región Metropolitana verzeichnet. An erster Stelle stehen die Gemeinden La Reina, Las Condes und Puente Alto.



Quelle: El Mercurio

Zurich verhandelt Kauf von EuroAmerica



Santiago, 15. März 2018. Nach Angaben der Tageszeitung El Mercurio verhandelt die Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft Zurich Insurance Group den Kauf des chilenischen Unternehmens EuroAmerica. Bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen würde Zurich Platz 2 im chilenischen Markt für Leibrenten einnehmen.



Die Transaktion soll einen Wert von 147 Millionen US-Dollar haben, was den Vermögenswerten der Sparte Lebensversicherungen von EuroAmerica entspricht. Sollten die Bereiche Brokerage und allgemeine Fondsverwaltung ebenfalls verkauft werden, würde die Summe auf 184 Millionen Dollar steigen.



Quelle: El Mercurio







Chefökonom der Weltbank kündigt nach Polemik mit Chile

New York/Santiago (25. Januar 2018). Der Chefökonom der Weltbank, Paul Romer, hat nach einem Konflikt um eine vermutete Benachteiligung Chiles im internationalen Ranking «Doing Business» seine Stellung gekündigt.

Romer hatte in einem Interview mit The Wall Street Journal am 12. Januar erklärt, dass eine neue Methode in der Datenerhebung des Ranking ein Abrutschen Chiles um 21 Plätze während der Bachelet-Regierung verursacht habe. Auf der Basis der vorher verwendeten Indikatoren hätten sich die Wirtschaftsbedingungen in Chile während der Regierung der Sozialistin nicht verschlechtert, sagte Romer dem Wall Street Journal. Nach den vorher benutzten Indikatoren hätte Chile nur um fünf Plätze fallen müssen. Die Änderung der Methode bei der Erhebung habe neben Chile auch anderen Ländern geschadet, darunter Mexiko und Kolumbien.

In Chile sorgte die Aussage für Polemik. Nach Gesprächen von Wirtschaftsminister Nicolás Eyzaguirre mit der Weltbank, kündigte deren CEO, Kristalina Georgieva, eine externe Untersuchung des Vorfalls an. Gleichzeitig erklärte Georgieva, die Meinung Romers werde von der Geschäftsführung der Weltbank nicht geteilt. Sie vertraue absolut in die Integrität der Studienarbeit der Weltbank.

Chiles Produktion stieg im Januar um 5,3 Prozent



Santiago (1.3.2018) – Die chilenische Industrieproduktion ist nach Angaben des statistischen Instituts INE im Monat Januar um 5,3 Prozent gestiegen. Das ist seit Juli 2013 der höchste Anstieg, den der Indikator Imacec, der die monatliche Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivität misst, angezeigt hat. Der Bergbausektor, insbesondere Kupferabbau und -verarbeitung, hat nach langer Krise mit 5,9 Prozent einen beachtlichen Anstieg verzeichnet. Ebenfalls stark gewachsen ist die Herstellung von Tiefkühl-Lachs- und Forellenfilet.



Quelle: El Mercurio

OECD mahnt: Zentralismus verlangsamt Ausbau der Infrastruktur



Santiago (26. Februar 2018). Die OECD hat in einem Bericht über die öffentliche Infrastruktur Chiles davor gewarnt, dass der vorherrschende politische Zentralismus die gleichmäßige Entwicklung des Landes bremsen könne. Laut dem Bericht entscheidet die Zentralregierung über 88 Prozent der Investitionen in Infrastrukturprojekte. Der Durchschnitt der OECD liegt bei 41 Prozent.



In Chile ist 40 Prozent des Straßennetzes asphaltiert, wobei der Anteil der ausgebauten Verkehrswege in der Zentralregion 58 Prozent erreicht und im Süden des Landes lediglich 27 Prozent. Auch innerhalb der Ballungszentren seien bedeutende Unterschiede in der Qualität der Transportwege in den reichen und armen Vierteln zu bemängeln, so die OECD.



Die Regierung kündigte eine Erhöhung der Investitionen für Infrastrukturmaßnahmen auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Einführung eines zusätzlichen Fonds aus Konzessions-Erlösen.



Gleichzeitig gab El Mercurio bekannt, dass sich während der Bachelet-Regierung die Fertigstellung öffentlicher Bauten in Höhe von 800 Millionen US-Dollar in den Regionen verzögert habe. Dazu gehören u.a. Krankenhäuser, Energieprojekte, Brücken und der zweispurige Ausbau der Carretera Austral südlich von Puerto Montt.



Quelle: El Mercurio

Prognose Auslandsinvestitionen: Chile auf Platz 1 in Lateinamerika



Santiago (17. Januar 2018). Eine Umfrage der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie unter 125 Investoren in Nordamerika, Europa und Asien hat Chile auf Platz 1 für zukünftige Investitionen in Lateinamerika noch vor Brasilien und Mexiko positioniert.



In einer Presseerklärung teilte die Anwaltskanzlei mit, drei Viertel der Befragten hätten erklärt, in diesem Jahr in Chile investieren zu wollen. Als Grund gaben sie an, Chile als ein Land mit strikten rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen wahrzunehmen.



Die Studie ergab zudem, dass die Pazifik-Allianz (Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru) immer stärker die Aufmerksamkeit ausländischer Investoren erregt. Insbesondere sei interessant, dass die teilnehmenden Länder 92 Prozent der Einfuhrzölle für den Warenaustausch untereinander abgeschafft und ihre Handelsbörsen in einer gemeinsamen Plattform integriert hätten.



Quelle: El Mercurio

Chile will Lithiumproduktion bis 2025 vervierfachen



Santiago (18. Januar 2018). Die Wirtschaftsförderagentur Corfo und das Bergbauunternehmen SQM haben ein Abkommen unterschrieben, der bis 2030 eine Abbauquote von 350.000 Tonnen Lithium in der Atacamawüste vorsieht. Im Jahr 2017 hat SQM rund 50.000 Tonnen LCE (Lithium Carbonate Equivalent ) produziert. Bis 2025 soll die Produktion um das Vierfache ansteigen und mindestens 216.000 Tonnen LCE betragen.



Corfo-Präsident Eduardo Bitran hält zur Erreichung dieser Zielvorgaben Investitionen in Höhe von 1 Mrd. Dollar für notwendig.



Quelle: El Mercurio

Start-Up Chile fördert Gründer aus aller Welt mit 40.000 Dollar



Santiago (15. Januar 2018). Noch bis zum 30. Januar können sich Entrepreneurs aus aller Welt bei dem Wettbewerb Start-Up Chile Seeds bewerben. Das Programm mit einer Dauer von sieben Monaten fördert die ausgewählten Unternehmen mit 40.000 Dollar. Die staatliche Förderagentur Corfo stellt den besten Start-ups am Ende des Programms in Aussicht, sich um einen weiteren Fonds von 40.000 Dollar zu bewerben und im Land zu bleiben.



Gründer, die daran interessiert sind, ihre internationale Karriere von Chile aus zu starten, können sich auf der Website Santiago (15. Januar 2018). Noch bis zum 30. Januar können sich Entrepreneurs aus aller Welt bei dem Wettbewerb Start-Up Chile Seeds bewerben. Das Programm mit einer Dauer von sieben Monaten fördert die ausgewählten Unternehmen mit 40.000 Dollar. Die staatliche Förderagentur Corfo stellt den besten Start-ups am Ende des Programms in Aussicht, sich um einen weiteren Fonds von 40.000 Dollar zu bewerben und im Land zu bleiben.Gründer, die daran interessiert sind, ihre internationale Karriere von Chile aus zu starten, können sich auf der Website http://startupchile.org/apply-seed bewerben. Das Ergebnis wird am 4. Mai 2018 bekanntgegeben.

Chilenische Pkw-Branche mit Rekordzahlen



Trotz der angespannten Konjunkturlage ist die Zahl der verkauften Neuwagen in Chile 2017 um 18,1 Prozent gestiegen. Das entsprach 360.900 Pkw. Der Verband der Autohändler Anac (Asociación Nacional Automotriz de Chile) erwartet für 2018 noch höhere Absatzzahlen.



Allein im Dezember 2017 sind knapp 35.000 neue Pkw verkauft worden. Das war ein Anstieg um 9,8 Prozent im Vergleich zum Monat Dezember des Vorjahres. Für das Jahr 2018 wird ein Verkauf von 375.000 bis 385.000 Neuwagen erwartet.



Quelle: Diario Financiero





Zentralbank erhöht Prognose über Wirtschaftswachstum



Santiago (11. Januar 2018). Die chilenische Zentralbank hat ihre Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2018 von 3 auf 3,2 Prozent erhöht. Für 2019 wird nach der ersten Expertenumfrage des Jahres ein weiterer Anstieg des Bruttosozialprodukts erwartet: Die Zentralbank erhöhte die Prognose von 3,3 auf 3,5 Prozent. Die Inflation soll in diesem Jahr bei 2,6 Prozent liegen und 2019 bei 3,0 Prozent. Laut Expertenmeinung sollte die Zentralbank den Zinssatz von 2,5 Prozent beibehalten.



In der Erhebung wurden erstmals der Bergbau und alle übrigen Sektoren unabhängig voneinander bewertet. Als Faktoren für die Erholung der chilenischen Wirtschaft wurden die verbesserte internationale Konjunkturlage, der Anstieg der Kupferpreise sowie niedrige Zinssätze und Inflationsraten des Landes genannt.



Quelle: El Mercurio

Fundación Chile startet Programm für Solarenergie «Brilla»



Die Wirtschaftsstiftung Fundación Chile hat am 10. Januar 2018 das Innovationsprogramm für Solarenergie «Brilla» gestartet. Das Programm hat das Ziel, die Solarwirtschaft des Landes zu stärken und eine Plattform für die Vernetzung von Zulieferern und Entwicklern mit den Branchen Bergbau, Solar Utility Scale, Landwirtschaft und dezentrale Energieerzeugung zu bilden.



«Brilla ist ein leistungsfähiges offenes Netzwerk, das die Entwicklung einer fortschrittlichen Solarindustrie für Chile und die Welt vorantreiben soll. Wir fordern die besten Akteure auf, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Energieproblemen von heute und morgen gerecht werden», erklärt Andrés Pesce, Manager für Nachhaltigkeit und New Business der Fundación Chile.



Quelle: El Mercurio

OECD empfiehlt Chile Strategien zur Steigerung der Produktivität



Eine Anfang Januar 2018 bekannt gegebene Studie der OECD empfiehlt Chile, einen öffentlich-privaten Pakt zu schließen, um der Produktivität der Wirtschaft neue Impulse zu geben. Die Studie «Revisión de las Políticas de Transformación Productiva de Chile» bemängelt fehlende Diversifizierung der Wirtschaft und kommt zu dem Schluss, dass die unzulängliche Produktivität das potenzielle Wachstum des Landes bremsen könne.



Die Studie empfiehlt u.a. die Regionen zu stärken und bei der Modernisierung der Institutionen des öffentlichen Sektors voranzuschreiten. Mario Pezzini, Direktor der Division Entwicklung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, erklärte zudem: «Es ist eine Vernetzung der großen Unternehmen, der KMU und der Regierung notwendig. Das chilenische Modell benötigt ein update». Zudem bemängelte er die unzureichende Investition in Forschung der Firmen. Chilenische Firmen investieren 0,4 Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung, während der Durchschnitt der OECD bei 2,4 Prozent liegt.



Quelle: El Mercurio

Lebensmittel nach Bergbau wichtigster Wirtschaftssektor



Nach Kupfer waren 2017 die wichtigsten Exportartikel Chiles Lachs, Zellulose und Weintrauben. Diesen Exportschlagern folgten Stahl, Molybdän und Lithium. Der Export von Lebensmitteln betrug im vergangenen Jahr insgesamt 16 Milliarden US-Dollar, womit der Sektor der zweitwichtigste nach dem Bergbau ist.



Wie der Industrieverband Sofofa bekannt gab konsumieren täglich weltweit 82 Millionen Menschen Obst, 10 Millionen Lachs und 5,4 Millionen Wein, der aus Chile stammt.



Chile exportiert in rund 190 Länder. Die wichtigsten Ausfuhrmärkte sind die USA, China, Brasilien und Japan.



Quelle: El Mercurio