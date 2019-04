Erstmals eine Frau zur Präsidentin gewählt

Juan Pablo Wilhelmy, Erster Vizepräsident, Partner Estudio Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría; Cornelia Sonnenberg, Hauptgeschäftsführerin; Gabriele Lothholz, Präsidentin, CEO Voxkom; Carlos Anwandter, Zweiter Vizepräsident, Abteilungsleiter After Sales Unternehmensgruppe Kaufmann. Foto: AHK Chile

Zum ersten Mal in der Geschichte der AHK Chile wurde eine Frau zur Präsidentin der gewählt. Gabriele Lothholz, mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Marketing und Strategische Kommunikation, ist die neue Präsidentin der Deutsch-Chilenischen Industrie- und Handelskammer.

Die 1916 in Valpraraíso gegründete Institution ist heute mit 640 Mitgliedern die größte binationale Kammer in Chile. Gabriele Lothholz war unter anderem in Unternehmen wie L’Oréal und Cencosud tätig. Sie ist Mitbegründerin und Hauptgeschäftsführerin der Agentur für Strategische Kommunikation Voxkom.

«Es ist eine große Ehre, als erste Frau die Präsidentschaft der Kammer zu übernehmen. Ich möchte dazu beitragen, das Beste zweier Welten, das Beste Chiles und Deutschlands zu vereinen – durch Technologietransfer, Innovation, Nachhaltigkeit und berufliche Aus- und Weiterbildung», hob sie hervor.

Neuer Vorstand der AHK Chile

Das Präsidium wurde am vergangenen Montag gewählt. Neben Gabriele Lothholz nimmt Juan Pablo Wilhelmy, Partner Estudio Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, die Position des Ersten Vizepräsidenten ein. Zweiter Vizepräsident wurde Carlos Anwandter, Abteilungsleiter After Sales Unternehmensgruppe Kaufmann, und Schatzmeister Alberto Flores, CFO bei Siemens.

Der neue Vorstand, der bei der Jahreshauptversammlung gewählt wurde, setzt sich aus zwölf weiteren Mitgliedern der Kammer zusammen: Andreas Gebhardt, CEO Cencosud S.A.; Eduardo Hardessen, CEO Ultramar Airline Services & Logistics Ltda. Country Manager in Chile, Lufthansa German Airlines – Swiss International Airlines; Ludwig Hecker, CEO Ferrostaal Chile S.A.C.; Vinka Hildebrandt, Partnerin und Direktorin Hildebrandt y Asoc.; Victor Ide, CEO Emasa; Jessica Jirash, Managing Director Merck S.A.; Jens Meyer, Partner und Direktor Química Passol S.A.; Holger Paulmann, CEO Sky Airline; Christoph Schiess, Präsident Tánica (ehemals Transoceánica); Eduardo Valente, Führender Partner EY Chile für Unternehmens- und Technologieberatung sowie für Energie- und Bergbauindustrie; Cristóbal Vergara, CEO SAP Chile und Alexander von Frey, CEO Mankuk Consulting & Services.