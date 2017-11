Chile ist weltweit Marktführer im Export von Tafeltrauben, Kirschen, Blaubeeren und Trockenpflaumen

Von Fernanda Neisskenwirth

Laut den aktuellen Zahlen der Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) ist Chile derzeit Marktführer beim Fruchtexport auf der gesamten Südhalbkugel. Demnach verfügt das Land über eine Fläche von 294.000 Hektar, die für den Obstanbau geeignet ist. Darauf werden jährlich fünf Millionen Tonnen an Früchten und Obstsorten geerntet – über die Hälfte davon geht in den Export. Den damit erzielten Branchenumsatz beziffert die Odepa auf vier Milliarden US-Dollar jährlich.

Optimale Anbaubedingungen herrschen für die meisten Pflanzen zwischen der IV. und der VIII. Region vor, von Coquimbo bis Biobío und auf einer Länge von über 1.000 Kilometern. Das mediterrane Klima, das außer im Mittelmeerraum nur in wenigen Regionen – wie beispielsweise Kalifornien und Südafrika– zu finden ist, ermöglicht in Chile die Zucht einer Vielzahl an Sorten außer tropischen Pflanzen wie Bananen und Ananas.

Günstig für den Markt wirkt sich auch die kontrasaisonale Ernte aus: Wenn in den USA und Europa Winter ist und jene Regionen selbst nicht produzieren können, fährt Chile auf der Südhalbkugel seine Ernte ein und bedient die Nachfrage. Der Agrarsektor hierzulande trägt mittlerweile mit zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei.

Eine erstaunliche Entwicklung, denn noch vor 50 Jahren hatte Chile noch mit dem Problem der Unterernährung seiner Bevölkerung zu kämpfen. Die Landwirtschaft war in den 50er Jahren von einem Großgrundbesitzer-System geprägt, in dem die Bauern von den Besitzern Land pachteten (inquilinos) und in dem Kinderarbeitet gang und gebe war.

Schätzungsweise drei Millionen Menschen lebten damals auf dem Land. Extreme Armut, Unterernährung und eine Analphabetismus-Rate von 35 Prozent stellten eine ernste Herausforderung für die Politik dar. Staatspräsident Eduardo Frei Montalva erließ 1967 eine Agrarreform. Sein Ziel: eine gemäßigte Landenteignung, um eine effektivere Bewirtschaftung des Landes und des dafür benötigten Wassers zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde den Bauern erlaubt, eigene Betriebe zu führen. Mit der Bildung von Gewerkschaften sollte eine größere Selbstständigkeit gefördert werden.

Nach der Wahl von Salvador Allende im Jahr 1970 trieb die sozialistische Regierung diesen Enteignungsprozess extrem voran. Bis zum Putsch unter General Augusto Pinochet 1973 hatte man 4.400 Grundstücke verstaatlichte – die im Durchschnitt nur 6,4 Hektar besaßen. Mit der Machtübernahme durch die Militärs begann nun eine entgegengesetzte Entwicklung: Eine neoliberale Wirtschaftspolitik, Öffnung der Märkte sowie die Ausrichtung auf den Export lockte vor allem ausländische Investoren an.

Im Hinblick auf das starke Wachstum der chilenischen Landwirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Land ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Schon in zwei Jahren soll Chile zu den zehn größten Lebensmittelexporteuren der Welt zählen. Derzeit steht das Land in der Rangliste auf Platz 16.