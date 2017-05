Chiles Bergbau setzt auf Lithium

Sinkende Erträge aus Kupferproduktion zwingen zur Umorientierung

Keine goldenen Zeiten für Chiles Kupferbergbau: Sinkende Erträge und Preise zwingen zu mehr Effizienz. Die Abhängigkeit vom roten Metall soll durch eine verstärkte Lithium-Förderung kompensiert werden.

Von Arne Dettmann

Welche Bedeutung der chilenische Kupferbergbau noch immer innerhalb der heimischen Wirtschaft inne hat, zeigte jüngst der Streik in einer der größten Minen weltweit. Ganze 43 Tage lang legten die Kumpel ihre Arbeit in der Minera Escondida nieder – es war der längste Konflikt im chilenischen Bergbau. Den Verlust wird nicht nur der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Billiton und die multinationale Gesellschaft Rio Tinto als Betreiber zu spüren bekommen. Laut Schätzungen dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,3 Prozent aufgrund des Produktionsausfalls zurückgegangen sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Bilanz insgesamt im vergangenen Jahr nicht gerade rosig aussah. Niedrige Rohstoffpreise auf den Märkten, eine geringere Kupferkonzentration im Gestein sowie aufgeschobene Investitionen führten zu einem Förderrückgang von minus 3,8 Prozent im Vergleich zu 2015. Das war somit die größte Einbuße seit der internationalen Finanzkrise 2008.

Keine Frage: Mit mehr als 5,5 Milliarden Tonnen Kupfer ist Chile immer noch der größte Kupferproduzent der Welt. China als Ranglisten-Zweiter kommt weit dahinter auf 1,76 Milliarden Tonnen, Nachbarstaat Peru auf 1,38 Milliarden. Gemäß der chilenischen Kupferkommission (Cochilco) sank jedoch Chiles Anteil am weltweiten Kupferhandel auf 26,9 Prozent – dem niedrigsten Wert seit 18 Jahren. Peru konnte dagegen ordentlich aufholen.

Branchenexperten wie der ehemalige Staatssekretär im Bergbauministerium, Francisco Ortega, machen eine verkehrte Politik Chiles für diesen Verlust verantwortlich. Die aktuelle Regierung habe sich zu sehr auf den staatlichen Kupferkonzern Codelco konzentriert und private Firmen vernachlässigt. «Der chilenische Bergbau ist aber viel mehr als nur Codelco.» Zudem habe es Peru besser verstanden, ausländische Investitionen anzuziehen. Wenn Chile also weiterhin seine internationale Führungsrolle beim Kupfer beibehalten wolle, müsse sich das Land stärker privaten Unternehmen als Entwicklungsmotor zuwenden.

Die Herausforderungen sind vielfältig. Zum einen muss es Chile gelingen, die steigenden Betriebskosten aufgrund des sinkenden Metallgehaltes in den Griff zu bekommen. Die deutsche Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing (Gtai) geht daher davon aus, dass die Nachfrage nach energieeffizienten Anlagen und Umweltschutztechnologien steigen wird, denn immerhin ein Drittel des produzierten Stromes in Chile verbrauche der Bergbausektor. Solarenergie sei zudem wegen der dezentralen Bereitstellung attraktiv. Aber auch die Bedeutung von Wassereffizienz nehme zu, da die Entsalzung von Meerwasser teuer sei und zudem eine Korrosion der Anlagen verursache.

Um sich vom Kupfer unabhängiger zu machen, setzt Chile zudem auf die Förderung von Lithium. Das Metall wird für Akkus in Smartphones, Laptops, Kameras und in elektrisch betriebenen Fahrzeugen gebraucht. Mehr als 70 Prozent der weltweiten Vorkommen werden im sogenannten Lithium-Dreieck Chile, Bolivien, Argentinien vermutet. Chiles Wirtschaftsförderagentur Corfo hat jüngst angekündigt, die Lithiumproduktion über Konzessionsvergabe zu steigern.

Derzeit bauen nur der US-amerikanische Konzern Albemarle (Rockwood) und die chilenische Sociedad Química y Minería de Chile (Soquimich) in der Salzebene Salar de Atacama Lithium ab. Der Preis pro Tonne Lithiumkarbonat hat sich im vergangenen Jahr auf 5.000 bis 6.0000 US-Dollar verdoppelt. Die Nachfrage könnte sich – so die Hoffnung – bis 2020 verdreifachen.