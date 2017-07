Süße Geschmackswelten zu entdecken

Colmenares-Klaassen-Honig vom Lago Ranco

Sie haben schon eine Weinprobe hinter sich, können Biersorten sicher unterscheiden und kennen sich auch bei Käse gut aus? Dann versuchen Sie es doch mal mit einer Honig-Degustation!

Von Arne Dettmann

Samtweich geht der Honig den Gaumen herunter, eine angenehme, nicht strenge Süße macht sich im Mund breit, «der Geschmack erinnert ein wenig an Bambus», meint Adolfo Kähni Berckemeyer. Dem können wir uns nur anschließen und genießen stillschweigend.

«Boqui» heißt die Honigsorte, die wir gerade in der Cóndor-Redaktion testen. Doch die Pflanze Hydrangea serratifolia, aus deren Nektar die Bienen diesen wunderbaren cremeartigen Saft fabrizieren, wächst fast 1.000 Kilometer weiter südlich von Santiago im Becken des Lago Ranco. Dort stellt der Bienenzüchter Rodolfo Klaassen seine verschiedenen Produkte her, von denen Boqui nur eine Besonderheit einer Geschmackswelt darstellt, die es zu entdecken gilt.

Wie wäre es einmal mit einem Honig auf Basis von Lotus uliginosus, auf Deutsch Sumpf-Hornklee, der ursprünglich von der Insel Chiloé stammt. Oder dem kräftigen Ulmo-Honig von der Chilenischen Scheinulme (Eucryphia cordifolia)? Mehr als acht unterschiedliche Sorten können unter Anleitung von Adolfo Kähni verkostet und dann auch in Santiago bestellt werden.

Das Familienunternehmen Colmenares Klaassen (colmenar=Bienenhaus) stellt sogenannte Monoflorales her, bei denen der jeweilige Honig aus mindestens 50 Prozent von einer botanischen Pflanzenart (Tineo, Ulmo, Tiaca, Boqui, Hualputra, Raps) kommt. Bei den Multiflorales handelt es sich um einen Blütenmix aus den Bergen und Wiesen (Mieles de Montaña y Pradera) rund um den schönen Ranco-See. Das Produkt «Selva Valdiviana» würden Weinsommeliers wohl als Cuvée (ensamblaje) bezeichnen, in diesem Fall ein Verschnitt aus Tineo-, Tiaca-, Ulmo- und Boqui-Honig.

Den leckeren Honig gibt es in Töpfen von einem Kilo sowie 500 Gramm zu kaufen. Wer Interesse an einer Verkostung hat, meldet sich bei Adolfo Kähni unter Handy 9 77 87 82 16 oder per E-Mail adolfo.kahni@gmail.com.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.colmenaresklaassen.cl und bei Rodolfo Klaassen per Telefon unter 9 98 47 45 37 sowie E-Mail colmenares_klaassen@yahoo.com.