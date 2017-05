Boutique-Hotel lädt in den Süden Chiles ein

Mit Blick auf See und Vulkan

Schon bald beginnen die Winterferien, und viele Familien planen ihre Uralubstage. Warum nicht mal wieder in den Süden reisen und hier den Llanquihue-See und den schneebedeckten Vulkan Osorno bewundern?

Von Karla Berndt

Nur 25 Fahrtminuten von Puerto Varas erwartet seit November das Hotel Awa seine Gäste. Mir einer Investition von acht Millionen Dollar erfüllten sich der Architekt Mauricio Fuentes Penrroz und seine Familie hier einen lang gehegten Traum: Nach drei Jahren Bauzeit öffnete das exklusive Boutique-Hotel mit 15 großzügigen Zimmern, Privatstrand und einem Ambiente, das Natur, Moderne und Tradition harmonisch verbindet.

Der Name Awa ist von Agua – Wasser – abgeleitet, und der Buchstabe W erinnert an die Phonetik der Ureinwohner Südchiles. Und Wasser ist hier in vielfältiger Weise zu finden: im See, im Regen und Schnee, in den Wolken und auch im Spa des Hotels.

Natürlich gehe ich auch in der heutigen Empfehlung auf Essen und Trinken ein! Vielen sagt der Name Mathieu Michel sicher etwas – der gebürtige Belgier, seit mehr als zehn Jahren in Chile zu Hause und als Chef (Restaurant Ópera) vielfach ausgezeichnet, entwickelte das gastronomische Konzept. Oscar Bermudes, der im Puerto Fuy und im Pipilinpausa gearbeitet hat, führt es aus. Auch hier treffen sich Moderne und Tradition, wenn typische, frische Produkte der Region mit viel Können und Passion zubereitet und mit ausgesuchten chilenischen Weinen serviert werden.

Ob Sie eine Tour im Kayak, einen Ausflug zu den nur 30 Kilometer entfernten Saltos de Petrohué mit Rafting-Option, einen Besuch der nahe gelegenen malerischen Ortschaften, eine Radtour auf der Ruta 225 oder eher nur den Blick aus den Panoramafenstern des Hotels bevorzugen – im Awa kommen Sie auf Ihre Kosten, im kommenden Winter oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Hotel Awa

Ruta 225, Km. 27, Puerto Varas, X. Region

Tel.: (65) 229 2020

E-Mail: reservas@hotelawa.cl

www.hotelawa.cl