Alter und Geburtsort: 59, Valdivia Familienstand:ledig, aber nicht allein Werdegang, Beruf und derzeitige Tätigkeit: 32 Jahre, Toningenieurin, selbstständige Arbeit mit nationalen und internationalen Orchestern, Sänger und Solisten. Hobbys: mein Beruf, Schreiben

Was wollten Sie als Kind werden?

Musikalsängerin und Tänzerin

Wenn Sie wieder auf die Welt kämen, würden Sie den gleichen Beruf ergreifen?

Nein, es ist zu schwer Familie und Freunde zu behalten

Wer war und ist Ihr Vorbild?

Die Arbeit der Tonmeister in Deutschland, mit denen ich acht Jahre zusammen gearbeitet habe.

Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?

Meiner Mami für ihre unendliche Liebe, Lust auf Reisen, eine positive Einstellung im Leben, Musik

Was war Ihr schlechtestes Schulfach?

Chemie

Was macht Sie glücklich?

Ein Fahrradtour oder Pferdereiten in der Natur

Was macht Ihnen Angst?

Feuer

Worauf könnten Sie verzichten?

Auf eine Mall

Was ist Ihnen peinlich?

Mich lächerlich zu machen

Wen beneiden Sie?

Meine Katze

Mit wem würden Sie nie tauschen wollen?

Mit einem Politiker

Wen würden Sie gerne einmal treffen?

George Clooney

Was würden Sie niemals tun?

Graffiti

Was regt Sie auf?

Eine Lüge in einer Familie

Was ertragen Sie mit Humor?

Von der Vergangenheit unter Freunden zu plaudern.

Über welche eigenen Schwächen ärgern Sie sich?

Kann Routine nicht haben. Anfangen zu rauchen nach sieben Jahren Pause.

Weshalb würden Sie nie aus Chile auswandern?

Wer sagt das?

Wenn Sie einen Tag Präsident wären, was würden Sie ändern?

Die Erziehung. Die Schüler sollen voll- und anständige Bürger werden, nicht nur Kenntnisse bekommen.

Was sollten die Chilenen ernster nehmen?

Arbeit, Qualität und Respekt vor anderen.

Welches Buch lesen Sie gerade?

«Bin ich zu laut? Erinnerungen eines Begleiters» von Gerald Moore

Was ist Ihr Lieblingsgericht?

Austern mit Champagner

Was machen Sie am liebsten in Ihrer Freizeit?

Tanzen und in der Natur spazieren gehen

Bei welchem Film haben Sie geweint?

«Always Alice» und viele andere. Ich weine oft, Gott sei Dank!

Welchen Männertyp finden Sie anziehend?

Ein guter Tänzer

Wem wollten Sie schon lange ein Kompliment machen?

Madonna

Was sollte Ihnen später einmal nachgesagt werden?

Sie hat viel für Musik und Kultur geschaffen.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

Heute, heute, nur nicht morgen