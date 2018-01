Katholisches Kirchenoberhaupt hält Messe in Temuco



Bei seinem Besuch bei den Mapuche in Südchile verurteilt Franziskus die Unterdrückung des indigenen Volkes. Das Land brauche kulturelle Vielfalt, um zu gedeihen. Für den gewaltsamen Widerstand radikaler Mapuche hat der Papst allerdings auch kein Verständnis.

Temuco (dpa) – Noch bevor der Papst das Wort ergreift, gehört die Bühne den Mapuche. In traditionellen Gewändern musizieren die Angehörigen der indigenen Gemeinschaft vor dem Altar auf dem Flugfeld Maquehue im Süden Chiles. Sie blasen Hörner, schlagen Trommeln und wedeln mit Pflanzenstauden. Das katholische Kirchenoberhaupt neigt den Kopf und hört andächtig zu.

Die Mapuche sind ein stolzes Volk. Keine andere indigene Gruppe leistete den spanischen Konquistadoren so erbitterten Widerstand, lange hatten sie ihr eigenes Gebiet. Doch dann wurden ihnen ihre angestammten Ländereien genommen. In der Araucanía sind heute hauptsächlich Bergbau-, Agrar- und Forstunternehmen tätig. Zudem bildet die Landschaft dort ein beliebtes Touristenziel. Dennoch gilt die Region als die ärmste in Chile.

Papst Franziskus begrüßt die Mapuche in Temuco in ihrer eigenen Sprache: «Küme tünngün ta niemün – Der Friede sei mit euch.» In seiner Predigt verurteilt er die Unterdrückung und Ausgrenzung der Ureinwohner und wirbt für ein vielfältiges Chile. «Wir brauchen einander in unserer Verschiedenheit, damit dieses Land weiter seine Schönheit behält», sagt er. «Wir bedürfen des Reichtums, den jedes Volk einbringen kann, und müssen die Denkweise ablegen, dass es höhere und niedere Kulturen gibt.»

Nicht bei allen Mapuche dürfte der Papst willkommen sein. Radikale Gruppen machen die katholische Kirche für die Unterdrückung der Indigenen mitverantwortlich. Bei einer Reihe von Brandanschlägen auf Kirchen in den vergangenen Tagen hinterließen die Täter Flugblätter am Tatort, auf denen Autonomie für die Mapuche gefordert wurde.

Für den gewalttätigen Widerstand wiederum hat der Papst auch kein Verständnis. «Eine Kultur der gegenseitigen Anerkennung kann nicht auf der Grundlage von Gewalt und Zerstörung aufgebaut werden, die am Ende Menschenleben fordert», sagt er in seiner Predigt. «Man kann nicht Anerkennung verlangen, indem man den anderen vernichtet. Die Gewalt verwandelt die gerechteste Sache in eine Lüge.»

Nur wenige Stunden vor Ankunft des Papstes in der Region stecken Unbekannte drei Hubschrauber in Brand. Auch auf eine Schule und eine Kirche werden Anschläge verübt. An den Tatorten lassen die Täter von Mapuche-Aktivisten unterzeichnete Flugblätter zurück.

«Wir hoffen, dass Papst Franziskus mit seinem Besuch in Araukanien eine friedliche Lösung des Mapuche-Konflikts ermöglicht», sagt die Chile-Referentin des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Margit Wichelmann. «Frieden ist in Araukanien möglich, wenn der chilenische Staat das Volk der Mapuche, ihre Traditionen und ihre Landrechte anerkennt.»

Seit Jahrzehnten fordern die Mapuche die Rückgabe ihrer Ländereien. Während des Kriegs zur «Befriedung Araukaniens» im 19. Jahrhundert waren sie enteignet worden. Gemäßigte Mapuche erhoffen sich vom Papstbesuch Rückenwind für ihre Anliegen. Allerdings verlief selbst die Planung der Papstmesse nicht ganz glücklich. Auch der Flugplatz Maquehue wird von den Ureinwohnern als sakraler Ort beansprucht. Um Erlaubnis soll die Kirche nicht gefragt haben.

«Wir verlangen Respekt für die angestammten Rechte unseres Volkes und die Freiheit, unsere Spiritualität zu leben, mit Gott zu sprechen», sagt die Mapucheführerin Rosa Namuncurà. «Aber die Politik, der Staat in Chile, sind gegen uns.»