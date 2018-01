Katholisches Kirchenoberhaupt aus Rom wird am 15. Januar erwartet

In Santiago sind Zusammenkünfte mit der Staatspräsidentin Michelle Bachelet, sowie mit dem Diplomatischen Corps vorgesehen. Im Parque O’Higgins wird Franziskus Messe halten, danach ein Frauengefängnis besuchen, sich mit Geistlichen treffen und die Weihestätte des Paters Alberto Hurtado besichtigen.

In Temuco hält der Papst am 17. eine Messe auf dem Flughafen Maquehue ab. Anschließend wird er sich mit Araukanern zu einem gemeinsamen Mittagessen treffen. Am gleichen Nachmittag erfolgt die Rückreise nach Santiago, nach der Franziskus auf der Weihestätte in Maipú eine Zusammenkunft mit Jugendlichen haben wird. Am Abend wird er der Pontificia Universidad Católica de Chile einen Besuch abstatten.

Für den 19. ist seine Reise nach Iquique vorgesehen. In der nördlichen Stadt wird Franziskus auf dem Campus Lobito eine Messe zelebrieren. Anschließend steht ein gemeinsames Mittagessen in der Casa de Retiro del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes mit dem päpstlichen Gefolge auf dem Programm. Danach begibt der Gast sich auf den Flughafen, um gegen 17 Uhr in Richtung Lima abzufliegen.