Baustellen der Evangelischen Kirche in Deutschland

Für den Papst ist er ein «Mann mit Feuer im Herzen». Deutschlands oberster Protestant, Heinrich Bedford-Strohm, kam gut an bei seiner Privataudienz im Vatikan. Das Reformationsjubiläum und der bevorstehende Kirchentag können aber auch seine Baustellen nicht verdecken.

Berlin (dpa) – 500 Jahre nach der Reformation gehören noch rund 22 Millionen Menschen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) an. Aber unverkennbar ist: Die Kirche verliert an öffentlicher Bedeutung und hat viele Baustellen. Beim Evangelischen Kirchentag vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg wird es daher nicht nur um das historische Jubiläum gehen, sondern auch um drängende Zukunftsfragen.