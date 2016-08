«Die Bucht färbte sich rot vor Blut»

Die Bucht von Quintay soll sich früher manchmal dunkelrot vor Blut verfärbt haben, erzählen die alten Fischer. Zwischen 1943 und 1967 wurden hier rund 14.000 Wale verarbeitet. Die Fabrik der Firma Indus war die bedeutendste in der Geschichte des Walfangs in Chile. Heute beherbergt die Ruine ein Museum, das für den Schutz der größten Säugetiere des Planeten wirbt, und ein Forschungszentrum für Meeresressourcen der Universität Andres Bello.

Ernesto Anwandter und Teodoro Körner gründeten 1900 in Valparaíso die Firma Industrial S.A., kurz Indus genannt, um Chemikalien, Kunstdünger und Seifen herzustellen. Bis in die 1950er Jahre entwickelte sich Indus zu einem der führenden Industrieunternehmen Chiles mit Fabriken in mehreren Regionen und einer Palette von 30 Produkten: von Speiseölen, Margarinen, Drogerie- und Parfümerieartikeln bis hin zu Filetstücken von Finnwalen, darüberhinaus Dünger, Waltran, Alkohol für die Textilindustrie, Viehfutter und Futtermittel für Geflügel, das aus Walfleisch gewonnen wurde.

Die Entscheidung in den Walfang einzusteigen traf Indus in den 1930er Jahren, weil sich die Versorgung mit Fetten auf den internationalen Märkten immer schwieriger gestaltete. 1936 kaufte das Unternehmen zwei Fabrikschiffe, fast 2.000 Tonnen schwere Dampfer, die im Süden Chiles monatelang auf hoher See blieben und dort Wale verarbeiteten.

Die internationale Konkurrenz um die Wale in antarktischen Gewässern wurde jedoch immer größer, so dass sich das Unternehmen etwas Neues einfallen lassen musste. Es entschied eine landgestützte Walfabrik zu installieren, um die Tiere in den küstennahen Gewässern zu bejagen. Als Standort wurde eine kleine Fischerbucht, zwölf Seemeilen südlich vom Hafen von Valparaíso, ausgesucht: Quintay. Zwischen 1943 und 1967 arbeiteten hier permanent zwischen 700 und 1.000 Arbeiter in drei Schichten.

Die Firma setzte nun leichte, kohlebetriebene Jagdschiffe ein, die in England oder Norwegen gekauft und immer «Indus» genannt wurden. Das letzte Schiff war die «Indus 19». Mit ihnen war es möglich, die schnellschwimmenden Finnwale und Pottwale zu jagen. Der Finnwal ist der nächste Verwandte des Blauwals und nach ihm das zweitgrößte Tier der Erde. Als der Blauwal nahezu ausgerottet war, wurden die Finnwale intensiv bejagt. So wurden 1937/38 im Südpolarmeer über 28.000 Exemplare erlegt. Bis heute gelten sie als gefährdete Art.



Nach Ende des Zweiten Weltkriegs begannen die großen modernen Walfangflotten von England, Norwegen, Japan und der Sowjetunion in den küstennahen Gewässern von Chile, Peru und Ecuador zu operieren. 1947 proklamierte Präsident Gabriel González Videla auf dem Gelände der Walfabrik in Quintay die Staatshoheit über eine 200-Meilen-Zone ab dem chilenischen Festland. 1982 wurde diese Doktrin vom Internationalen Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen angenommen.

Zu ihren besten Zeiten in den 1950er Jahren verarbeitete die Fabrik fast zwei Prozent des weltweiten Walfangs und lieferte ein Prozent der Tranproduktion. Mitte der 1960er Jahre jedoch drohte ein internationales Verbot der Pottwaljagd, und die Zukunft der Walindustrie wurde generell immer ungewisser. Indus kooperierte deshalb ab 1964 in Quintay mit der japanischen Firma Nitto Whaling Co., die mit modernen Schiffen Jagd auf Bartenwale machte und das Fleisch in ihr Heimatland exportierte, bis 1967 der letzte Wal in Quintay verarbeitet wurde. Die Firma Inuds existierte 20 Jahre weiter, bis sie von Unilever übernommen wurde.

Im Jahr 1993 erhielt die Universität Andrés Bello die Konzession für einen Teilbereich der alten Walfabrik. Sie installierte dort das Zentrum für Meeresforschung Cimarq, das inzwischen mit modernen Einrichtungen ausgestattet ist und dem Studium und Wissenstransfer über die Ausbeutung und den Schutz der lokalen marinen Flora und Fauna dient.

Der an der Bucht von Quintay liegende Teil der alten Fabrik hingegen verfiel immer mehr zur Ruine, auf der sich der Müll ansammelte, bis sich Privatpersonen mit Wohnsitz in Quintay vornahmen, sie in ein Museum zu verwandeln, um die Geschichte des Walfangs in Chile nicht dem Vergessen zu überlassen. Wieder war eine Deutsche mit dabei: die promovierte Volkswirtin Karin Gauer lebt seit 1995 in Chile. Zusammen mit ihrem Lebenspartner Alberto Urquiza und dem früheren Minister und Senator Sergio Bitar, dem Dokumentarfilmer und Gründer von Art TV Chile, Eduardo Tironi, und dem Präsidenten der Fischergewerkschaft, René Barrios, gründeten sie 1997 die private Stiftung Fundación Quintay. In ihren Statuten steht als Mission die nachhaltige Bewirtschaftung der Küste des Fischerortes.

Der Fundación Quintay ist es in erster Linie zu verdanken, dass sich die Ruine in ein öffentlich zugängliches Museum verwandelte, das inzwischen 30.000 Besucher pro Jahr empfängt. Mit großem privatem Engagement hat die Stiftung einen Teil der alten Wirtschaftsgebäude renoviert und Ausstellungen erarbeitet. Viele Ressourcen standen ihr nicht zur Verfügung. Klein und bescheiden fingen die Mitglieder mit der Suche nach alten Fotos an. «Dr. Klaus Appuhn war Direktor der Walfabrik gewesen. Im Familienalbum seiner Tochter fanden wir Aufnahmen von der Ballenera», erzählt Karin Gauer. «Unsere erste Ausstellung hieß ‘Der Wal in der Literatur’. Alles war ein wenig improvisiert», findet die Deutsche. «Doch es ging immer ein Stück weiter».



So tauchte irgendwann die Illustratorin Lucía Abarza auf und bot ihre Dienste an. Karin Gauer und die chilenische Schriftstellerin Jacqueline Balcells, die zusammen die Texte erarbeitet hatten, waren begeistert von ihren Illustrationen. Sie sind nicht nur als Ausstellung im Museum zu bewundern, sondern Ende 2014 auch als Buch mit dem Titel «¡Ballena a la vista! – Mitos y realidades» erschienen. Es ist im Museum erhältlich.

Seit 2011 stellt die Stiftung einen Raum für eine permanente Ausstellung über den Schutz der einheimischen Meeresfauna und -flora zur Verfügung. Sie wird vom World Wildlife Fund for Nature (WWF) Chile in Zusammenarbeit mit dem Centro de Ballena Azul de Valdivia und mit Unterstützung vom WWF Deutschland und Schweiz betrieben. Bald darauf kam ein weiteres Ausstellungstück hinzu: Ein Kunsthandwerker bot an, eine Reproduktion von einem Walfangboot zu bauen.

Ein anderes ehrgeiziges Projekt hat sich bisher noch nicht verwirklichen lassen, doch Karin Gauer bleibt hartnäckig am Ball: die Skulptur eines Blauwals in Lebensgröße (33 Meter Länge) nach dem Vorbild eines Ausstellungsstücks im Naturhistorischen Museum von New York. Dazu wird zurzeit die letzte große Ruinenhalle renoviert. Das Centro de Ballena Azul übernimmt die inhaltliche Gestaltung eines Ausstellungsraumes, der ganz dem Blauwal gewidmet sein wird. Für die Darstellung des majestätischen Wals, der in den Balken der Ruine schwebt, soll ein Wettbewerb ausgeschrieben werden.



Im Dezember 2014 erreichte die Stiftung unerwartet eine gute Nachricht: Nach vier Jahren Wartezeit wurde die Ruine als nationales historisches Monument anerkannt. Damit können Unternehmen nun Spenden über das sogenannte Valdés-Gesetz steuerlich absetzen. So ist das Museum nicht mehr nur auf das Engagement von Privatpersonen und die Erlöse aus dem Eintritt angewiesen. 800 Pesos kostet der Besuch der Ruine, auf der Walfanggeschichte geschrieben wurde. «Sie dürfen ruhig bis auf den Aussichtspunkt oben heraufsteigen», informiert Pedro Concha jeden Besucher. Der frühere Arbeiter der Walfabrik sitzt heute an der Kasse des Museums.

Im Winter 2008 waren von dort aus zwei Wale – ein Südkaper-Weibchen mit ihrem Jungen – vor dem großen Strand zu sehen, die sich eine Woche lang den Touristen zeigten. Seitdem wirbt Quintay mit dem Slogan: Die Wale sind zurückgekehrt!

Wer in Quintay ankommt, der wollte dorthin. Es sei denn, er hat sich hoffnungslos verfahren und folgt der Landstraße 23 seit der Abfahrt von der Ruta 68, bis es auf einmal nicht mehr weitergeht, und vor ihm nur das Meer liegt. Dann ist man in der Caleta angekommen, der touristischen Hauptattraktion des 700-Seelen-Ortes.



Am Wochenende ist hier der Teufel los: Alle Parkplätze in der Bucht sind belegt, lange Wartezeiten in den fünf Fischlokalen, Hochbetrieb in den Tauchschulen, Familien mit Kindern spielen im Sand neben den Fischerbooten. Viele Besucher sind Tagesausflügler aus dem 125 Kilometer entfernten Santiago oder aus Valparaíso und Viña, die die noch ursprüngliche Küstenlandschaft und die exquisite lokale Fischküche genießen wollen. Bei gutem Wetter im Sommer sind auch sämtliche Parkplätze an den beiden Stränden belegt: der Große und der Kleine.

Die Playa Grande ist ein breiter Sandstrand von etwa einem Kilometer Länge, am offenen Meer mit nicht zu unterschätzendem Wellengang, am Fuße des hochaufragenden Berges Curauma mit nativer Vegetation und Eukalyptusanpflanzungen dazwischen. Im Tal dahinter liegt seit 1996 die exklusive Ferienanlage Santa Augusta mit Häusern im provenzalischen Stil, Clubhaus und Golfplatz.

Zur Playa Chica läuft man zehn Minuten auf einem markierten Weg durch private Eukalyptus- und Kiefernplantagen. Der Blick von oben auf die Badebucht ist überwältigend: Felsen und Klippen, üppige Vegetation und wildes Meer, aber ein natürlich abgegrenztes Becken mit nur knietiefem Wasser, ein idealer Badespaß für kleinere Kinder.

Quintay ist um das Jahr 1900 von Fischerfamilien aus Algarrobo, El Quisco und Valparaíso besiedelt worden, die unter prekären Bedingungen lebten, oftmals im Winter abgeschnitten von der Welt, weil die unbefestigte Straße durch die Küstenkordilleren unpassierbar wurde. Doch die Bucht lag geschützt vor starken Stürmen, der Fischfang und das Vorkommen an Meeresfrüchten, darunter Locos, waren gut, und so blieben die Familien dort.

Auch heute noch lebt Quintay vom Fischfang, wenn auch wie überall viele Arten überfischt sind. Die Gewerkschaft der Kleinfischer ist dennoch die wichtigste soziale Einrichtung des Ortes und bekommt derzeit eine Anlegebrücke gebaut. Der Ausbau der Caleta dient aber auch den Einnahmequellen, die mindestens genauso wichtig sind: dem Tourismus und der Gastronomie. Damit noch mehr Ausflügler in die Caleta zum Essen kommen und anschließend das Walfangmuseum nebenan besuchen.

Der Blauwal – größtes Tier auf Erden

Blauwale (Balaenoptera musculus) gehören zu den größten Tierarten, die jemals auf Erden existiert haben, und ernähren sich von einer der kleinsten, dem Plankton. Sie werden bis 33 Meter lang und wiegen bis zu 180.000 Kilogramm. Von allen Furchenwalen haben sie die längsten Barten, die bis zu einem Meter lang werden können. Mit diesen Bartenplatten filtern sie große Schwärme von Krill, garnelenartigen Krebsen, aus dem Wasser.

Der Blauwal ist von langgestreckter, stromlinienförmiger Gestalt. Der Kopf ist breit und lang. Die Zunge hat ein Gewicht von etwa vier Tonnen und ist groß genug, dass eine ganze Fußballmannschaft auf ihr Platz fände.

Auf hoher See können Blauwale schon aus großer Distanz gesichtet werden, da ihr kraftvoller Blas bis zu zwölf Meter hoch reicht. Meist schwimmen sie recht langsam, auf der Flucht können sie aber mehr als 30 km/h erreichen. Blauwale werden oft einzeln oder in Paaren angetroffen. Mit ihren lauten, tiefen, sehr weit tragenden Stimmen ist es ihnen aber möglich, mit Artgenossen Kontakt zu halten, die hunderte oder sogar tausende Kilometer weit entfernt sind.

Man nimmt an, dass die meisten Blauwale zwischen tropischen und polaren Gewässern wandern. Im Allgemeinen schwimmen sie im Winter in die tropischen Gewässer, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen. Im Sommer wandern sie zur Nahrungssuche in die kühleren Gewässer der Polregionen.

Die Jagd auf Blauwale ist seit 1966 verboten, aber immer noch taucht auf japanischen Märkten gelegentlich falsch etikettiertes Blauwalfleisch auf. Die heutigen Hauptgefahren sind Schiffskollisionen, Lärm und chemische Verschmutzung. Es wird geschätzt, dass es weltweit noch 10.000 bis 25.000 Blauwale gibt. Einige Populationen, etwa der Antarktische Blauwal, gelten als vom Aussterben bedroht.