Dass Óscar Hahns Poesie die Welt verändern kann, würde er wohl am wenigsten für sich in Anspruch nehmen. Dass seine Poesie allerdings in das Wesen eines Menschen eingreifen kann und damit mittelbar die Möglichkeit für besondere Begegnungen schafft, wird an der Entstehungsgeschichte des Films «Estrellas Fijas» über den chilenischen Poeten deutlich.

Von Christoph Blüm

Die knapp einstündige Dokumentation «Estrellas Fijas» des Filmemachers Orlando Torres Osorio widmet sich dem Werdegang des chilenischen Dichters mit dem deutschen Namen Óscar Hahn.

Der Film, der bei den Documentary & Short International Movie Awards in Jakarta (Indonesien) in der Kategorie «Internationale Dokumentation» den ersten Preis gewann, wurde vor Kurzem im Saal des Heidelberg Center Lateinamerika vorgestellt.

Hahn zählt zu den bedeutendsten Gegenwartslyrikern in Lateinamerika und Spanien, dessen Werke in über sieben Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen – unter anderem mit dem renommierten Ibero-amerikanischen Poesiepreis Pablo Neruda und dem chilenischen Nationalpreis für Literatur – ausgezeichnet wurden. Er ist zudem Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher über die lateinamerikanische Literatur.

Bereits vier Jahre nach seiner Geburt im Jahre 1938 im nordchilenischen Iquique verstarb sein Vater, wodurch seine deutschen, von seinem Großvater stammenden Wurzeln, durchtrennt wurden. Nach seinem Studium der Literaturpädagogik an der Universidad de Chile arbeitete er für einige Jahre als Dozent an der Universidad de Chile in Arica, bis er von 1971 bis 1972 zwei Jahre als Stipendiat des renommierten «International Writing Programs» in Iowa City verbrachte.

Seine Rückkehr in sein politisch zerrissenes Heimatland war allerdings von kurzer Dauer, da er aus politischen Gründen bereits 1974 wieder in die USA zurückkehrte, wo er 1977 an der University of Maryland über die phantastische Literatur Lateinamerikas promovierte. Im selben Jahr berief die University of Iowa, die als ein «Mekka von Autoren aus aller Welt» gilt, Óscar Hahn zum Professor für lateinamerikanische Literatur. Dort erwarb Hahn hohes Ansehen, sodass die University of Iowa ihn mit dem «Stipendienprogramm Óscar Hahn» ehrte und seinen Namen auf dem «Walk of Fame» verewigte. Seit seiner Emeritierung im Jahre 2009 lebt und arbeitet Hahn in der chilenischen Hauptstadt Santiago.

Im Gegensatz zu seiner zerrissenen Biografie sind die Themen von Hahns Lyrik konstant: Sie kreisen um Liebe, Tod, Krieg, Vergänglichkeit, Kunst, Musik, Philosophie und Erotismus.

Die Faszination für die Poesie Óscar Hahns begann für Torres, Absolvent der renommierten Escuela de Cine de Chile, genau wie bei Dr. Walter Eckel, der die Werke Hahns ins Deutsche übersetzte, im Jahre 2005, als unter anderem Hahns Gedicht «En una Estación del Metro» während einer Lesung von Mario Markus im Goethe-Institut vorgestellt wurde. Es war eben jenes Gedicht an diesem Abend, welches bei den beiden trotz ihrer vielfältigen Unterschiede einen nachhaltigen Eindruck hinterließ – einer dieser seltsamen Zufälle, von denen es in Hahns Gedichten geradezu wimmelt.

Torres gelingt es, sich der Person Óscar Hahns zu nähern, indem er Weggefährten und Freunde sowie die Kinder des Dichters zu Wort kommen lässt. Erscheint diese Darstellung auf den ersten Blick eindimensional, indem sich Torres nicht an die Konflikte, Ecken und Kanten des Dichters heranwagt, sind dennoch andere Seiten des Dichters zu sehen, die das öffentliche Bild ergänzen, ohne es zu komplettieren. Die unaufgeregte persönliche Erzählung durch die ihn umgebenden Menschen verspricht eine Nähe zu Hahn, die sich am Ende tatsächlich einstellt. Es ist ein feinfühliges Porträt, welchem es gelingt, den Zuschauer Empathie für den Dichter empfinden zu lassen, ohne ihn als Person in den Mittelpunkt zu stellen.

Der Film ist zudem eine Hommage an das dichterische Werk Óscar Hahns. Nicht viele Dichter haben das Privileg mit ihrer Arbeit sowohl Laien als auch akademisches Publikum ansprechen zu können. So wurden die Gedichte Hahns auf verschiedene Weise von Künstlern aus anderen Bereichen interpretiert. Denn die Gedichte Hahns wurden nicht nur musikalisch, beispielsweise durch die Musiker Eduardo Peralta und Patricio Anabalón, unterlegt, sondern auch durch das BANCH (Ballet Nacional Chileno) choreographisch umgesetzt. Der bedeutendste Einfluss des Dichters findet sich allerdings in der Kunst. Neben Benjamin Lira und Félix de la Concha illustrierte auch Mario Toral die literarischen Werke Hahns.

Sogar in mathematischen Lehrbüchern und rechtswissenschaftlichen Festschriften finden sich Gedichte von Óscar Hahn.

Torres streicht dieses Privileg deutlich hervor, indem er zufällig auf der Straße getroffene Menschen Werke Hahns lesen und interpretieren lässt. Besonders deutlich wird die Dialogfähigkeit von Hahns Gedichten in einer Szene des Films, in welcher ein Straßenverkäufer, der das Gedicht «Ceremonia del Dormitorio» vorträgt, sich erfrischend spontan und empathisch mit dem Protagonisten des Gedichts identifiziert.

Torres ist mit diesem Dokumentarfilm ein sehenswertes Dichterpoträt gelungen. Insbesondere durch seine unaufgeregten Bilder und offenen Kameraeinstellungen gibt er den Protagonisten des Films Raum, den diese mit Anekdoten und Erzählungen ausfüllen. Ein Film, so leise wie Óscar Hahn selbst, der aber bei den Zuschauern nachhallt. Was kann man mehr von Kunst, von einem Film erwarten?